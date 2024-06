Come coprire le cicatrici sul viso?

Si possono nascondere le cicatrici sul viso? Le cicatrici non sono tutte uguali e le cause che possono determinare la formazione di cicatrici sul nostro volto sono diverse. Ma attenzione, perché le cicatrici sul viso si possono nascondere e per farlo ci sono diversi metodi, da quelli più superficiali a livello cosmetico a quelli che agiscono più in profondità, come trattamenti di medicina estetica e l'utilizzo di prodotti specifici.

Quante tipologie di cicatrici esistono? Prima di capire come nascondere le cicatrici sul viso, però, è importante capire il perché si possono formare e le diverse tipologie delle stesse. A seconda delle loro caratteristiche, infatti, le cicatrici possono classificarsi in: Cicatrici atrofiche , le più frequenti a carico del viso, che nascono da un'insufficiente produzione di tessuto. Sono conseguenze tipiche della varicella e dell'acne e appaiono come un solco sulla cute del viso.

, le più frequenti a carico del viso, che nascono da un'insufficiente produzione di tessuto. Sono conseguenze tipiche della varicella e dell'acne e appaiono come un solco sulla cute del viso. Cicatrici ipertrofiche , che si caratterizzano per una produzione eccessiva di tessuto cicatriziale, che diventa sporgente e ispessito, ma anche irregolare ed evidente (per esempio nel caso di una ferita).

, che si caratterizzano per una produzione eccessiva di tessuto cicatriziale, che diventa sporgente e ispessito, ma anche irregolare ed evidente (per esempio nel caso di una ferita). Cicatrici cheloidee , che nascono in seguito a una sovrapproduzione di tessuto cicatriziale oltre alla sede della ferita originaria.

, che nascono in seguito a una sovrapproduzione di tessuto cicatriziale oltre alla sede della ferita originaria. Cicatrici chirurgiche, ovvero quelle che si generano come conseguenza a un intervento chirurgico (e che, a loro volta, possono essere fisiologiche o patologiche quelle ipertrofiche o cheloidee).

Cosa causa le cicatrici? Le cicatrici sono causate da diversi fattori: un'alterazione nella produzione di nuovo tessuto cutaneo e la mancanza di elasticità delle pelle. E compaiono come conseguenza diretta a un danno subito dalla pelle a causa di: Ferite chirurgiche;

Ferite e abrasioni generiche;

Acne, brufoli e comedoni;

Patologie come la varicella;

Scottature;

Pelle sensibile. Migliorare l'aspetto delle cicatrici sul viso, però, è possibile, e lo si può fare agendo a diversi livelli, mitigandone il colore e aiutano la pelle a risanarsi.

Come rendere meno evidenti le cicatrici? Creme;

Pomate;

Cerotto in Silicone. Per rendere meno evidenti le cicatrici sul viso, si può agire a livello cutaneo, tramite l'utilizzo di creme e pomate e specifiche. Si tratta di prodotti da applicare a livello topico e a base di aloe vera, che sono in grado di donare alla pelle maggior elasticità, diminuendo lo spessore della cicatrice stessa e, nel tempo, portandola diventare quasi invisibile. Un validissimo auto nel caso di cicatrici sul viso da acne, poiché aiutano a rigenerare e riparare la pelle grazie alle proprietà della pianta. Oltre all'aloe vera, altre sostanze utili per mitigare e agire preventivamente sulle cicatrici sul viso ancora "fresche", sono anche l'estratto di cipolla, che permette di ridurre lo stato infiammatorio del rigonfiamento del post intervento e l'allantoina, un estratto vegetale che combatte la sensazione di prurito delle ferite e agisce in favore della formazione di nuova pelle. Altro prodotto utile per agire contro le cicatrici sul viso, poi, sono i cerotti in silicone. Dei cerotti ad hoc, da applicare direttamente sulla parte interessata per dieci ore consecutive e per due mesi almeno di trattamento. Cerotti che risultano essere molto funzionali sia nel caso di cicatrici cheloidi che nel caso di cicatrici sul viso ipertrofiche, e che aiutano a diminuire il problema. Per approfondire: Crema all'acido glicolico: cos'è e a cosa serve?

Come far sparire le cicatrici sul viso? Peeling;

Filler;

Dermoabrasione;

Crioterapia;

Trattamento Laser. Per trattare le cicatrici sul viso più evidenti o mature esistono dei trattamenti di medicina estetica e di chirurgia, utili a far sparire il problema. Il peeling, per esempio, agisce sulla cute con sostanze a diverso grado di acidità e che svolgono un'azione cherato-modulante. Il filler, il cui scopo è quello di bio-stimolare i tessuti e la distensione delle cicatrici sul viso di tipo atrofico, agisce attraverso l'iniezione di specifiche sostanze a base di acido ialuronico nella cute. La dermoabrasione, è una tecnica che consiste in una levigatura meccanica della pelle del viso e delle cicatrici presenti sulla stesse. Un trattamento che solitamente viene fatto in abbinamento a delle precise cure farmacologiche. Con la crioterapia, invece, si esegue il congelamento della cicatrice tramite azoto liquido. Infine, nel trattamento laser, si utilizzano laser ablativi, non ablativi o anche la tecnica della fototerapia a luce pulsata direttamente sulla cute e sulla parte da curare. Un trattamento che viene eseguito in modalità diversa a seconda della tipologia di cicatrice sul viso su cui si vuole agire. Prima di sottoporsi a qualsiasi di queste tipologie di intervento, però, è sempre necessario consultarsi con un medico specializzato in grado di indicarvi la soluzione migliore in base alle proprie necessità e alla tipologia di cicatrice da trattare.

Come truccare un viso con cicatrici? Decisamente meno invasivo e alla portata di tutti, poi, anche il makeup svolge un ruolo fondamentale se si vogliono nascondere le cicatrici sul viso. Purché lo si esegua nel modo corretto. Per truccare un viso con cicatrici, infatti, per prima cosa è importante ricordare quanto sia fondamentale eseguire una skincare attenta e mirata, una buona detersione, lo scrub almeno una volta alla settimana e seguire un'attenta idratazione della pelle, garantendole massimo nutrimento ed elasticità. Una volta idratata la cute si dovrà optare per dei prodotti makeup, come fondotinta e correttori, di una tonalità intermedia tra il colore della propria carnagione e quella della cicatrice da nascondere. Per prima cosa si andrà a coprire la cicatrice con il correttore di una tonalità un grado più scuro della propria carnagione se la cicatrice è bianca e optando per un correttore giallo se la cicatrice è rossa. Si lascia asciugare e si ripete il tutto. Poi, dopo aver passato il fondotinta su tutto il viso come fareste normalmente, solo sulle cicatrici più evidenti, si applica il fondotinta tamponandolo sulla parte con l'utilizzo di un batuffolo di cotone o una beauty blender. Poi, con l'apposita spugnetta, si applica la terra solo sulla parte da coprire e, infine, si utilizza nuovamente il fondotinta tamponandolo solo sulla cicatrice. Per approfondire: Contouring per slanciare il viso e il collo