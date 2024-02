Come conservare i cosmetici. Perché è importante saperlo? Conservare i cosmetici correttamente è importante per mantenere la loro efficacia e prevenire la contaminazione batterica. Inoltre pennelli, spatoline e spugnette che si usano per truccarsi hanno bisogno di essere puliti spesso. Oltre ad entrare a contatto con il make-up e la pelle, anche lo sporco e i batteri si depositano sulle superfici, per questo è fondamentale lavarli spesso. Ecco alcuni consigli generali su come conservare i cosmetici.

Regole da seguire per conservare i prodotti di make up in modo corretto Tenere i cosmetici lontano da fonti di calore e luce diretta del sole. L'esposizione prolungata al calore e alla luce può alterare la composizione dei cosmetici e renderli meno efficaci. È meglio conservarli in un luogo fresco e asciutto. Ad esempio può succedere che nel fondotinta la parte oleosa si separi, o un rossetto non abbia più un buon odore.

utilizza salviettine antibatteriche o alcool per pulire gli applicatori e le superfici dei prodotti per prevenire la proliferazione batterica. Evitare di contaminare i prodotti: meglio utilizzare spatole o pennelli puliti per prelevare i prodotti invece delle dita, in modo da evitare di trasferire batteri o altri contaminanti.

meglio utilizzare spatole o pennelli puliti per prelevare i prodotti invece delle dita, in modo da evitare di trasferire batteri o altri contaminanti. Conservare i prodotti per il trucco in un luogo fresco e asciutto. Non tutti sanno che il frigorifero può servire a mantenere i trucchi sempre in perfette condizioni. La soluzione può essere semplice, basta riporre i prodotti del make up in un beauty case oppure in una scatola di plastica o metallo per mantenerli al riparo dall'umidità e poi metterli in frigo. Ma attenzione non vanno conservati in frigo trucchi compatti o in polvere, come la cipria, la terra o l'ombretto. Questo perché il freddo rischierebbe di renderli umidi e quindi impossibili da utilizzare.

: diluire i cosmetici con acqua o altri liquidi può compromettere la loro sicurezza e efficacia. Igiene personale: è bene lavarsi sempre le mani prima di utilizzare i cosmetici per ridurre il rischio di contaminazione.

è bene lavarsi sempre le mani prima di utilizzare i cosmetici per ridurre il rischio di contaminazione. Non condividere il make up con altre persone. In caso di utilizzo di terzi meglio estrarre un po' di crema con un bastoncino o cucchiaino da cui verrà prelevata. In questo modo si otterrà una maggiore durata del prodotto e in totale sicurezza.

I trucchi hanno una data di scadenza? I trucchi, e in generale, i cosmetici, nonostante abbiamo una validità superiore a 30 mesi, hanno una scadenza. Come gli alimenti, occorre avere un'idea di qual è la loro durata reale, per evitare che risultano dannosi per la nostra pelle. Anche se non tutti i prodotti cosmetici sono soggetti a decomposizione, la loro efficacia può diminuire con il tempo, e possono diventare veicoli ideali per batteri e germi. Dove si vede la scadenza di un cosmetico? Bisogna stare attenti a quello che viene denominata PAO che è l'acronimo di period after opening, un piccolo simbolo a forma di vasetto che si trova su tutte le confezioni e al numero che c'è scritto, perché indica per quanti mesi il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche di efficacia e sicurezza dopo la prima apertura e uso. Come riconoscere se un prodotto cosmetico è scaduto? Ecco a cosa fare attenzione: odore sgradevole

consistenza diversa

cambiamenti nel colore

separazione degli ingredienti

presenza di grumi