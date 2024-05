Come combattere la ritenzione idrica dopo i 50 anni?

Il termine ritenzione idrica in medicina indica la tendenza dell'organismo a trattenere liquidi. Il ristagno di fluidi, solitamente, è maggiore sull'addome, sulle cosce e sui glutei, ossia zone particolarmente predisposte all'accumulo di grasso. Le cause di questo disturbo sono numerose e specie dopo i 50 anni comprendono :

Al netto di ciò che abbiamo detto e delle cause, quali sono dunque i rimedi per contrastare la r itenzione idrica durante la mezza età ? Facendo un piccolo elenco, potremmo dire che a fare la differenza sono senz'altro:

Curare la pelle: i trattamenti topici

Sono tanti i trattamenti topici che si possono sfruttare per combattere la ritenzione idrica. Anche in questo caso è essenziale tenere conto dell'età, di conseguenza i più mirati sono quelli meno aggressivi e più delicati sulla pelle, in particolare:

Bendaggi;

Gel;

Creme.

Fra i più efficaci ci sono senza dubbio i bendaggi. Parliamo di bende monouso che vengono impregnate con attivi concentrati, drenanti e lipolitici che si avvolgono intorno alle gambe con la giusta pressione, insistendo soprattutto sulle zone critiche. Permettono di drenare i liquidi che ristagnano, eliminando il gonfiore e le tossine in eccesso. Attenzione alla formulazione: per eliminare la ritenzione idrica dopo i 50 anni puntiamo su ingredienti come la centella asiatica, il tarassaco e la linfa di betulla.

In commercio si trovano poi numerosi gel e creme utili per contrastare la ritenzione idrica, ma per renderli efficaci è essenziale applicarli tramite un auto-massaggio. Per realizzarlo basta misurare tre dita sotto l'attaccatura fra gamba e inguine. In questo punto bisognerà effettuare cinque pressioni con le dita unite, fondamentali per innescare il pompaggio del centro linfatico.

A questo punto si potrà salire intorno alla coscia, per dieci volte, con le mani chiuse ad anello. La zona successiva da massaggiare sarà quella dietro il ginocchio in cui sono presenti diversi linfonodi da attivare tramite leggere pressioni.

Qualsiasi sia il trattamento scelto, per ottenere buoni risultati è necessaria una certa costanza e sarebbe preferibile effettuare, prima della posa, il dry brushing, ossia la spazzolatura del corpo a secco. Un'operazione che permette di esfoliare la pelle, riattivando la circolazione nei tessuti e rendendo più efficaci i trattamenti.