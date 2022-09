Caduta di Capelli in Autunno: Come Combatterla

I capelli hanno un loro ciclo vitale che dura in media dai due ai sei anni e si divide in tre fasi. La prima, la anagen, è il momento della crescita ed è seguita dalla catagen, durante la quale il fusto inizia leggermente a compiere una involuzione. Infine arriva la telogen, con il bulbo che si atrofizza e il capello che si stacca, per poi rinascere successivamente. La capigliatura di ognuno, uomini e donne indistintamente, è quindi soggetta a un continuo riciclo e alla caduta dei capelli, che avviene nell'arco di tutto l'anno. In dodici mesi si stima che il ricambio riguardi tra il 50 e il 70% dei capelli ma se in alcuni momenti il fenomeno è meno visibile, in altri è particolarmente accentuato, come la primavera e l'autunno, dove si arriva a perderne circa il 20% in più rispetto ad altri momenti. Se quindi al termine dell'estate si inizia a notare che su spazzola o cuscino rimangono molti più capelli del solito, a meno che le quantità non risultino davvero elevate e sia quindi necessario rivolgersi a un professionista, non c'è da preoccuparsi visto che si tratta di un evento assolutamente naturale. Per attutirne gli effetti però esistono una serie di azioni utili a rafforzare bulbo e fusto e a rendere i capelli più resistenti e meno inclini alla caduta.

Prendersene cura e usare prodotti specifici La cura dei capelli passa principalmente dall'esterno, quindi fare i giusti passaggi in fase di lavaggio e scegliere i prodotti adatti è fondamentale. Dopo l'estate quasi sempre le chiome si presentano sfibrate e indebolite e per questo è meglio non lasciare nulla al caso. Per prima cosa, diradare i lavaggi perché anche se fatti in modo delicato rappresentano uno stress che i capelli non dovrebbero subire ogni giorno, onde evitare di impoverire il film idrolipidico che difende la fibra dalle aggressioni esterne. Per la detersione meglio affidarsi a shampoo idratanti, fortificanti e anti caduta, dalle formule il più possibile naturali. Attenzione anche alle quantità, basta pochissimo prodotto, da diluire in acqua prima di applicarlo sulla cute. Così facendo il lavaggio risulta più delicato e non rischia di portare via una quantità eccessiva di sebo, utile per preservare la salute del cuoio capelluto. Un paio di volte a settimana è bene applicare anche un balsamo o, in caso di capelli particolarmente indeboliti o di caduta copiosa, una maschera ristrutturante a base di burri e oli vegetali, ceramidi e cheratina. Utile, un paio di volte al mese, fare uno scrub al cuoio capelluto, che purifica e stimola i bulbi a produrre più velocemente nuovi capelli. Nemica dei capelli anche l'acqua troppo calda, perché stressa il fusto indebolendolo. Una volta terminato il lavaggio meglio evitare di pettinare i capelli da bagnati e usare con parsimonia phon, piastre e in generale strumenti che funzionano tramite fonti di calore.

Usare lozioni anti caduta Se la caduta sembra maggiore della norma e si vuole pensare a un'azione d'urto, si possono anche utilizzare lozioni anti caduta, da applicare sui capelli seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. Solitamente si tratta di cicli della durata di 10 – 15 giorni da ripetere diverse volte per qualche mese, durante le quali seguire uno schema di utilizzo ben preciso.

Non fumare Il fumo fa sempre male alla salute e tra i danni che porta all'organismo c'è anche quello di influire sulla caduta dei capelli. La sua azione in tal senso si perpetua in diversi: inducendo un'accelerazione della fase telogen, agendo sul metabolismo degli ormoni a livello del follicolo e inibendo l'aromatasi, l'enzima che converte gli androgeni in estrogeni e determina un peggioramento dell' alopecia androgenetica.