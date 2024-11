Come capire se i tuoi capelli sono danneggiati e bruciati? Per capire se i capelli sono danneggiati valuta la struttura al tatto. Se appaiono sfibrati, con poco volume, secchi e pieni di nodi e doppie punte, probabilmente non sono in salute. La cute secca, capelli che si spezzano e cadono facilmente sono altri segnali che qualcosa non va nella tua chioma.

Come capire che i capelli non stanno bene? Hanno poco volume;

Al tatto sono secchi;

Sono sfibrati;

Sono crespi e opachi;

La struttura del fusto è irregolare. I segnali che ci dicono che la chioma non è in salute sono moltissimi. Uno dei primi è la mancanza di volume: noteremo dunque una certa piattezza, che spesso si accompagna a una sgradevole sensazione di secchezza al tatto. Possono anche apparire crespi e opachi, nonostante l'impegno a scegliere un colore luminoso. Ancora, appariranno sfibrati e con evidenti irregolarità del fusto (doppie punte, per esempio). Tutto ciò porterà a grosse difficoltà nella gestione: sarà complicato spazzolarli e sarà difficile mantenere la piega dopo lo shampoo.

Come capire se i capelli sono rovinati? Sono ingestibili;

Non sono luminosi;

Cadono facilmente. Come abbiamo accennato i capelli rovinati tendono ad essere ingestibili. Essendo porosi e danneggiati infatti, si pettinano a fatica. Non solo: anche dopo aver usato shampoo e balsamo possono apparire spenti e opachi. Durante lo styling a caldo, inoltre, potremmo notare diverse rotture. Un altro segnale più che esplicativo è notare la perdita di capelli, che può essere di diversa entità. Il motivo per cui ne perdiamo molti di più è che sia i fusti che i follicoli piliferi della nostra chioma sono diventati sensibilmente più fragili e suscettibili agli stimoli esterni. Tutto ciò rende i capelli deboli con pochissima elasticità e spesso elettrizzati. Per approfondire: Capelli deboli: cosa fare?

Come sono i capelli bruciati? Il loro colore non è uniforme;

Iniziano a sembrare paglia;

Potremmo perderli mentre facciamo lo shampoo. Se i capelli danneggiati e rovinati sono già difficili da gestire, quelli bruciati purtroppo sono ancora più complessi da trattare. Generalmente le "bruciature" sono dovute a esposizione prolungata al calore (uso frequente di strumenti come asciugacapelli, piastre e arricciacapelli senza termoprotettori) o, ancor peggio, all'uso smodato di trattamenti chimici. Decolorazioni, permanenti, schiariture e tinture, specie se frequenti e non intervallate da lunghi periodi di riposo, possono indebolire la struttura dei capelli. Il risultato è un colore non uniforme, lo sgradevole e antiestetico effetto paglia e persino la caduta durante lo shampoo: sembrerà quasi di sentirli sciogliere. Possono anche cadere in grande quantità.

Come ripristinare i capelli danneggiati? Usa shampoo e balsamo idratanti;

Fai dei trattamenti profondi;

Fai delle maschere;

Fai un'esfoliazione al cuoio capelluto;

Limita lo styling a caldo;

Evita trattamenti chimici. Per ripristinare i capelli danneggiati parti dai prodotti, usando shampoo e balsamo idratanti. Scegli se possibile formulazioni con ingredienti naturali, come burro di karité oppure olio di Argan, e privi di solfati. In questo modo riuscirai a idratare i capelli dall'interno. Una volta a settimana prova a fare un trattamento profondo: quelli bond repair e bond builder sono una buona idea perché riparano e migliorano la salute generale dei capelli, utilizzando una chimica simile a quella naturale e agendo con un'azione mirata esterna. Non è da sottovalutare neanche l'importanza delle maschere (anche quelle fai da te), che aiutano a dare corpo e nutrimento alla chioma e aiuta moltissimo fare uno scrub al cuoio capelluto, che stimola il microcircolo e riattiva i follicoli piliferi. Vanno poi evitati, almeno per un periodo, gli strumenti di styling a caldo e i succitati trattamenti chimici. Per approfondire: Come rigenerare i capelli?

Come curare i capelli bruciati? Fai un trattamento alla cheratina;

Usa un siero riparatore;

Scegli una spazzola delicata;

Taglia i capelli. Per curare i capelli bruciati fai un trattamento alla cheratina, l'ideale per compattare la struttura del capello e nutrirla in profondità, creando una barriera protettiva. Prova anche un siero riparatore. Si tratta di un prodotto che stimola la rigenerazione del capello, riparandolo e rendendolo più forte. Va applicato dopo lo shampoo sulle lunghezze e le punte, distribuendolo un pettine e lasciando in posa per due minuti. La scelta della spazzola è poi essenziale. Usa un modello con denti larghi oppure setole morbide: in questo modo non sottoporrai i capelli ad uno stress ulteriore quando li spazzolerai. Infine rivolgiti ad un parrucchiere per eliminare le doppie punte e le zone in cui i capelli sono troppo danneggiati.