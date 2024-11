Quando si parla di skincare, il primo passaggio a cui prestare attenzione e che anticipa la scelta dei prodotti da usare, è capire che tipo di pelle si ha. Perché no, la pelle non è tutta uguale e in base alle sue caratteristiche necessita di cure diverse. Se la pelle del viso risulta oleosa e lucida, per esempio, si tratta di pelle grassa . Se la cute è opaca e solo la zona T risulta oleosa si tratta di pelle mista . Se non si notano zone lucide o arrossate, la pelle è normale, mentre se a fine giornata o dopo la detersione la cute tira, si tratta di pelle secca.

Nel caso in cui si abbiamo parti del viso e tendenza untuosa e più lucida (solitamente in corrispondenza della zona T) e parti più secche, per esempio sulle gote, si parla di pelle mista.

La prima grande distinzione che si fa quando si parla di tipo di pelle, è quella tra cute grassa e cute secca. Due tipologie di pelle che necessitano di attenzioni mirate e cure diverse. La pelle grassa la si riconosce per la sua tendenza oleosa. In questo caso l' epidermide sarà lucida e con i pori dilatati , soprattutto in corrispondenza di mento, naso e fronte, ma anche nelle altre zone del viso, come le guance.

Se si ha la pelle grassa è importante dedicarle le giuste attenzioni durante la skincare, evitando di utilizzare prodotti aggressivi ma optando per cosmetici delicati, appositamente formulati per il tipo di pelle grassa e con un pH pari a 4.5 – 5.5. In più è importante evitare di lavarsi il viso troppo frequentemente, per non peggiorare lo stato della cute e non sollecitarla inutilmente.

Un ottimo alleato per le pelli secche, poi, sono le maschere da lasciare in posa tutta la notte, utili a ridurre l'evaporazione dell'acqua dalla cute e la tendenza della stessa a seccarsi.

La skincare per chi ha un tipo di pelle secca , dovrebbe prevedere dei prodotti detergenti a base oleosa , delle creme nutrienti e dei burri e oli vegetali, come il burro di karité, l'olio di avocado, l'olio di oliva o di mandorle, oltre a prodotti che contengono acido ialuronico

In caso il proprio tipo di pelle è misto, la detersione dovrà avvenire in due step , prima con un detergente a base oleosa per rimuovere il make-up e le impurità, e poi con un prodotto a base schiumogena . Ottimo anche l'utilizzo di maschere viso a base di argilla, da usare sulle zone oleose, solitamente mento, naso e fronte, e da applicare una volta alla settimana.

Una complicanza della pelle grassa (ma anche di quella mista) e la pelle asfittica . Con questo termine si indica una cute dall'aspetto untuoso ma allo stesso tempo secco, in cui possono esserci imperfezioni come brufoletti e punti neri, ma anche pori dilatati. Tutti aspetti che impediscono alla cute di essere uniforme, soprattutto al tatto, e che causano un'eccessiva luminosità alla pelle. Quando si ha la pelle asfittica, infatti, si avranno i comedoni aperti (i classici punti neri) oppure chiusi (ovvero la formazione di punti bianchi ) oltre a una sensazione di ruvidità e secchezza al tatto.

Un altro tipo di pelle, è quella sensibile . Una tipologia di cute facilmente riconoscibile perché tende ad arrossarsi facilmente, soprattutto dopo la doccia, aumentando il rossore una volta terminato e a volte reagendo con una sensazione di bruciore . Un problema che si può presentare anche quando ci si bagna semplicemente il viso con dell'acqua, e che può sfociare in reazioni cutanee. In più, le pelli sensibili o iperattive, sono maggiormente soggette a reagire in caso di contatto con sostanze esterne, con ingredienti troppo aggressivi, profumi e agenti esterni, come il freddo, li vento, ecc.

Se il proprio tipo di pelle è sensibile, occorre idratarla e lenirla con prodotti ad hoc e che contengano ingredienti come l'acido ialuronico, il pantenolo o il bisabolo. Meglio eliminare dalla propria beauty routine i prodotti che contengono profumi e/o detergenti troppo aggressivi, optando invece per prodotti che contengono olio di argan , burro di karitè, olio di vinaccioli, ecc.

Se la cute non presenta le caratteristiche sopra descritte, il tipo di pelle è definita normale. In questo caso, quindi, la cute è equilibrata , non è soggetta a sfoghi, rossori o irritazioni, che non tende alla desquamazione, non tira e non si secca facilmente. Ma non solo. Nella pelle normale i pori sono solitamente piccoli, la cute risulta liscia al tatto e generalmente è meno soggetta a imperfezioni e sensibilità agli agenti esterni.

Come prendersi cura della pelle normale?

Utilizzare prodotti delicati e dalla texture leggera

Preferire delle creme a lungo rilascio e che non appesantiscano la pelle

In caso di pelle normale la skincare dovrebbe essere eseguita mattina e sera con prodotti dalle texture leggera, in modo che non vadano a ostruire i pori e che non la irritino. Meglio preferire dei prodotti delicati, che non secchino la pelle ma che al tempo stesso la nutrano, e dedicando all'idratazione le dovute attenzioni, optando per creme o lozioni a lungo rilascio e che donino alla cute benessere e morbidezza per tutto il giorno.

