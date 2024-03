Cosa succede alle labbra con l'età? Se ci soffermiamo a riflettere su come cambiano le labbra con l'età, ci accorgeremo che le loro trasformazioni sono più che evidenti. Le labbra sono fortemente interessate dall'invecchiamento cutaneo e ciò si nota dal fatto che perdono spessore, turgidità e persino colore. Apparentemente, è come se pian piano si ritirassero. La verità è che proprio come tutto il resto della nostra pelle, le labbra iniziano a seccarsi e con l'avanzare degli anni iniziano a mancare loro quelle proteine e quelle sostanze che un tempo ne garantivano il volume. Approfondiremo ogni cosa nei prossimi paragrafi, ma prima vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

I cambiamenti delle labbra con l’avanzare dell’età Come ogni parte del nostro corpo, le labbra subiscono una serie di modifiche con il passare del tempo. Alcune di queste sono visibili sin già intorno ai 30 anni di età: Labbro superiore si allunga e si arrotola verso il basso;

Appiattimento;

Perdita di colore;

Migrazione degli angoli delle labbra;

Aumento delle rughe. Tutti questi cambiamenti diventano estremamente più evidenti superando i 40-45 anni, quando i muscoli labiali cominciano lentamente a perdere tonicità.

Come cambia il labbro superiore in età matura Con l'avanzare dell'età, secondo gli studi condotti dal National Institutes of Health il labbro superiore si allunga sui suoi legamenti e si arrotola verso il basso in modo che sia visibile una parte molto più piccola dell'area morbida e rosa che eravamo abituate a vedere. Esteticamente questa è una delle modifiche più importanti perché sembra proprio che l'intera area si riduca si secchi, lasciando spazio al resto della pelle e creando una sorta di "vuoto" dove prima si trovava il corpo carnoso.

Appiattimento e perdita di volume delle labbra invecchiate Mentre il labbro superiore si arrotola e si allunga, tutte le labbra nel complesso perdono volume e tono per via dell'invecchiamento cutaneo. Ciò significa che visivamente ci accorgeremo che sia il corpo delle labbra che i filtri (i gambi di tessuto che si estendono dal naso al labbro superiore) si appiattiscono, si assottigliano e diventano più fragili.

Perdita di colore delle labbra quando invecchiano Le labbra che invecchiano cambiano anche dal punto di vista del colore. Con l'avanzare dell'età i vasi sanguigni che si trovano nel contorno labbra e all'interno delle labbra stesse si riducono sempre più. Il cambiamento delle loro dimensioni implica un minore afflusso di sangue e ossigeno, che rende il tessuto pallido.

Migrazione degli angoli della bocca Ancora, con il passare del tempo, possiamo notare un certo grado di migrazione degli angoli della bocca: i bordi iniziano ad abbassarsi perché la pelle diventa sempre più fragile, si secca e cede. In particolare, questo avviene nei fumatori o nelle persone che stringono spesso le labbra (come musicisti che usano la bocca per suonare).

Aumento delle rughe nel contorno labbra Infine, sempre per via dell'invecchiamento cutaneo, sperimentiamo anche un certo livello di disidratazione che conduce all'aumento delle rughe del tessuto labiale e del contorno labbra. L'aumento delle rughe crea un effetto non solo ottico ma anche tangibile di "accartocciamento", che rende le labbra più piccole e invecchiate.

Le cause dell'invecchiamento delle labbra Le nostre labbra invecchiano a causa di una combinazione di fattori biologici, ambientali e di stile di vita, ma ecco un piccolo elenco che riassume le cause principali e comuni: Perdita di collagene;

Disidratazione;

Sovraesposizione al sole;

Cattiva alimentazione;

Stress;

Cattive abitudini. La principale causa del cambiamento delle labbra con l'età è la perdita di collagene: il collagene è una proteina che dona alla nostra pelle elasticità e carnosità. Con l'avanzare dell'età, il nostro corpo produce meno collagene, il che porta all'assottigliamento delle labbra. C'è poi da dire che il passare del tempo la capacità del nostro corpo di trattenere l'umidità diminuisce, il che può far apparire le nostre labbra secche e screpolate. Un altro fattore decisivo è la sovraesposizione al sole, che può danneggiare la pelle delle nostre labbra, causando rughe, linee sottili e macchie senili. Anche una cattiva alimentazione e una scarsa idratazione, che implicano l'assenza di nutrienti fondamentali e di un corretto apporto di acqua al nostro organismo, fanno invecchiare le labbra. Lo stesso vale per lo stress, non solo perché alti livelli di cortisolo sono dannosi per la pelle, ma anche perché espressioni facciali ripetute come stringere le labbra o accigliarsi possono causare la formazione di linee e rughe intorno alla bocca. Infine, le cattive abitudini come il fumo possono accelerare il processo di invecchiamento, causando rughe intorno alla bocca e alle labbra. Per approfondire: Invecchiamento labbra: come rallentarlo e come trattarlo

È possibile fermare il cambiamento delle nostre labbra? Smetti di fumare;

Proteggi le labbra dal sole;

Segui una dieta equilibrata. Sfortunatamente, non è possibile fermare il processo di invecchiamento, ma ci sono cose che puoi fare per assicurarti di non accelerarlo. Fumare è una delle cose peggiori che puoi fare alla tua pelle, quindi considera di smettere se fumi. Proteggere le labbra dal sole è importante tanto quanto proteggere il resto del viso e del corpo. Sappiamo che i raggi UV sono responsabili fino al 90% dell'invecchiamento visibile della pelle, quindi utilizza quotidianamente una protezione solare ad ampio spettro contenente un SPF minimo 30. Inoltre, evita l'infiammazione interna gestendo lo stress e seguendo una dieta nutriente ed equilibrata.

Come combattere l’invecchiamento delle labbra? Skincare calibrata;

Esfoliare per levigare la pelle delle labbra;

Filler e medicina estetica. Oltre alla prevenzione, il modo migliore per combattere l'invecchiamento delle labbra è calibrare la propria skincare, scegliendo prodotti cosmetici a base di acido ialuronico(perfetto per fornire idratazione e rimpolpare le labbra) e peptidi, che riparano e rinforzano le strutture sottostanti di supporto della pelle. Sempre nell'ambito della skincare e della beauty routine, è una buona idea ricorrere una volta a settimana a un trattamento esfoliante, che rimuove lo strato esterno della pelle secca e morta per favorire il ricambio cellulare e può far sembrare le labbra immediatamente più lisce e carnose. Trattamenti estetici: chiedi sempre al medico Attenzione: i trattamenti estetici devono sempre essere valutati previo consulto con un medico, possibilmente sentendo più specialisti che siano d'accordo a procedere. La pelle matura necessità di attenzioni specifiche e solo uno specialista, partendo dal tipo di pelle, può individuare quali sono e suggerire il trattamento più opportuno.