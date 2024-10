Cosa succede alla pelle in autunno?

Il sole perde intensità e calore, e così, per carpire una maggiore quantità di raggi UV, utili in piccole quantità per la sintesi della vitamina D, la pelle si assottiglia.

Non solo: l'epidermide durante l'autunno potrebbe anche essere sottoposta a fattori di stress dovuti al vento, al freddo umido, agli sbalzi termici e al ritorno in città, tra smog e inquinamento. In questo caso la pelle appare più secca e opaca, oltre che irregolare. Potrebbero anche arrivare le screpolature.

In particolare, molto spesso, il sole della primavera e dell'estate (per usare un termine semplice) asciugano la pelle, liberandola da episodi di acne e altre problematiche cutanee. Con l'arrivo dell'autunno si ricomincia da capo, in quello che gli esperti definiscono "effetto rebound".

Dopo che la pelle, grazie al sole, si è finalmente liberata delle impurità, allo scattare della stagione più fresca nota un visibile peggioramento della pelle del viso e del corpo in generale, come le altre aree colpite da brufoli e foruncoli, tra cui schiena, cosce e glutei.

La pelle grassa in autunno non è un fenomeno raro neanche per le donne che di solito non hanno questi problemi. Con i cambi di umidità la pelle tende inizialmente a seccare e, se non viene curata a dovere con prodotti idratanti, finirà per produrre da sé il sebo necessario a riequilibrarsi, andando a manifestare brufoli, punti neri, pori ostruitivi e pelle lucida.

Non solo: una pelle aggredita da temperature più fredde tenderà naturalmente a produrre più sebo come forma di difesa.