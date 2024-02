Come cambia la pelle in menopausa

Una guida proposta da AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia) evidenzia come cambia la pelle in menopausa. E' un dossier utile per affrontare con serenità i cambiamenti ormonali in questa delicata fase della vita femminile, che per molte donne rappresenta un periodo di declino dell'organismo, di cambiamenti negativi che evidenziano un effettivo invecchiamento biologico.

Sintomi come:

sono solo alcuni dei segni principali riscontrati in questo periodo.

Ma quali sono gli effetti sulla pelle durante la menopausa?

La risposta si trova nel disequilibrio ormonale tra estrogeni e gli altri ormoni prodotti. Questa condizione può provocare numerosi cambiamenti nel corpo femminile nel corso degli anni. Il rallentamento dell'attività ovarica e la conseguente modifica dei livelli di estrogeni, progesterone e androgeni nel periodo pre e post-menopausale non solo influiscono sulla fisiologia corporea in vari aspetti, ma hanno un impatto significativo sulla pelle e i suoi annessi. Ciò avviene perché la pelle è dotata di specifici recettori per questi ormoni, e è proprio per questo motivo che la pelle subisce delle trasformazioni quando questi ormoni modificano il loro equilibrio.

Gli ormoni estrogeni, infatti, svolgono un ruolo cruciale in numerosi meccanismi cutanei, interferendo con il metabolismo delle cellule dell'epidermide, influenzando i melanociti, le cellule del derma e modificando le funzioni degli annessi cutanei, come il follicolo pilifero, la ghiandola sebacea e la ghiandola sudoripara.