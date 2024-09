Cosa c'è di meglio che svegliarsi al mattino e sentirsi davvero riposati, anche nell'aspetto? Per garantirsi uno sguardo riposato e fresco ci sono diversi metodi utili a stimolare la microcircolazione e a rivitalizzare i tessuti del contorno occhi , come applicare degli impacchi freddi sulla parte, ma anche eseguire una buona skincare serale, provare pratiche detox, evitare di utilizzare smartphone o altri device prima di coricarsi e seguire una routine serale e abitudini sane e volte al benessere di corpo e mente.

Le cattive abitudini come il fumo, l'alcol, il mangiare cibi pesanti, l'utilizzo di device e luci blu prima di coricarsi, ecc., sono tutti ulteriori fattori che incidono sul benessere del nostro viso e sulla freschezza del nostro sguardo al mattino. Così come lo sono lo stress cronico, l'eccessiva esposizione al sole (magari anche senza un'adeguata protezione), la disidratazione, una scorretta alimentazione, l'eccessivo uso di sale (che causa la ritenzione dei liquidi e la formazione di borse sotto gli occhi ) e fino a una non adeguata o inesistente beauty routine serale.

Anche l' invecchiamento cutaneo è tra le cause che possono impedirci di svegliarci con uno sguardo fresco e riposato. E questo accade in particolare per la diminuzione di collagene ed elastina che si verifica con l'avanzare dell'età, per la maggior secchezza della pelle e per il minor apporto di ossigeno e sostanze nutritive alla cute, con una conseguente riduzione dell'elasticità della stessa.

Il corpo, infatti, necessita del giusto tempo per ricaricarsi di energia, oltre al fatto che dormire poco e male può generare una dilatazione dei vasi sanguigni e anche un accumulo di liquidi sotto gli occhi. Stessa cosa accade se si dorme con un cuscino o in posizioni scomode, cosa che può causare anche la formazione di pieghe della pelle.

Prima di capire come avere uno sguardo riposato e fresco appena sveglie e ovviamente eliminare le occhiaie è importante comprendere le cause che ci fanno sembrare stanche anche dopo aver dormito la notte. Tra i fattori più comuni che agiscono e contribuiscono a farci svegliare con un aspetto stanco, la mancanza di un sonno adeguato e/o un numero di ore non sufficienti al riposo è senza dubbio la più importante.

Come svegliarsi con gli occhi riposati?

Dormire a sufficienza, almeno otto ore;

Mantenere un ciclo di sonno- veglia regolare;

Non utilizzare device e luci blu prima di coricarsi;

Dedicare il giusto tempo e attenzioni alla beauty routine serale.

Per svegliarsi al mattino con uno sguardo riposato e fresco, quindi, è proprio sulle cause sopra descritte che bisogna agire. In primo luogo avendo cura di dedicare al sonno almeno otto ore per notte e prestando attenzione a non alterare troppo il ciclo di sonno-veglia. Come? Andando a dormire e svegliandosi alla stressa ora, evitando di avere rumori o luci in camera che possono disturbare il sonno, evitando di utilizzare device (smartphone, tablet, ecc.) prima di coricarsi e dormire in un ambiente salubre.

Ma non solo, uno sguardo riposato e fresco passa anche dalle piccole ma importantissime attenzioni che ci dedichiamo durante le beauty routine serale, dalla skincare all'utilizzo di creme e sieri appositi per il contorno occhi, dall'applicazione di impacchi alla camomilla che sfiammano la parte o di impacchi freddi che stimolano la microcircolazione e rivitalizzano i tessuti, e fino all'utilizzo di maschere e patch ad hoc. In più potete eseguire un massaggio linfodrenante sulla parte, utile a far fluire i liquidi evitandone il ristagno durante la notte.

