Labbra morbide, tutto quello che c'è da sapere Le labbra sono una parte molto esposta del nostro corpo, soggetta agli agenti esterni (come il sole, il vento, ecc.) ma anche ai naturali cambiamenti fisiologici a cui il corpo è sottoposto con l'avanzare dell'età. Ecco perché è importante prendersi sempre cura della parte, con attenzioni e accorgimenti ad hoc per avere le labbra morbide e curate in ogni momento e in ogni fase della vita. Prima di scoprire tutti i segreti per prendersi cura delle labbra, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Come avere le labbra più morbide? Date queste informazioni di base, quindi, è facilmente intuibile come le labbra siano soggette a cambiamenti (primi fra tutti quelli legati all'età) e come possano reagire in base agli agenti esterni che le toccano, direttamente o indirettamente. Questa parte del corpo tende a perdere colore, ad assottigliarsi, a screpolarsi. Come si fa, dunque, a prendersene cura? Sulla carta è semplice: "basta" dedicare loro le giuste attenzioni, sia attraverso un'attenta cura quotidiana sia modificando il proprio stile di vita e donando alle labbra i nutrienti di cui hanno bisogno. In sostanza, dunque, bisogna: Seguire un'alimentazione sana;

Idratarle con balsami ad hoc;

Avere una routine di lip care;

Eliminare le cattive abitudini. Tutte queste indicazioni creano davvero le condizioni di base per avere labbra morbide e curate, piene di benessere, e adesso cercheremo di approfondirle.

Che dieta seguire nella cura delle labbra? Seguire una dieta equilibrata e ricca di vitamine e nutrienti è fondamentale per la salute delle labbra. Le vitamine A, C ed E, per esempio, agiscono in favore della parte, mantenendo le labbra sane e ben idratate, mentre la vitamina B gioca un ruolo fondamentale a livello dei radicali liberi e agisce da antiossidante. Ecco perché è importante consumare regolarmente frutta e verdura, alimenti naturalmente ricchi di vitamine e che, in modo semplice e senza troppo sforzi, agiscono direttamente dall'interno in favore della parte. Altro tassello fondamentale, poi, è l'idratazione. Un elemento essenziale nella cura delle labbra, per mantenerle elastiche, rimpolpate e naturalmente morbide. Idratazione che deve arrivare da liquidi esterni, banalmente assumendo i due litri di acqua al giorno consigliati, ma anche dai prodotti cosmetici appositi per la cura della parte.

Come avere labbra sempre idratate? A proposito di idratazione, a giocare un ruolo chiave è il classico balsamo labbra o lip balm, che deve svolgere una multi-azione nutriente, emolliente e protettiva e che andrebbe applicato almeno un paio di volte al giorno come normali prassi, ma anche di più se le labbra lo richiedono (per esempio se le sentite secche, che tirano, o se sono arrossate). Attenzione poi alla tipologia di balsamo labbra, che andrebbe preferito con formulazioni naturali, burri e oli vegetali ma anche con aggiunte di principi attivi utili alla parte come, glicerina, urea e acido ialuronico. Se siete solite applicare il rossetto, poi, abbiate cura di scegliere dei prodotti con proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti, agendo sia in favore della bellezza delle labbra che della loro salute.

Cosa fare per avere labbra morbide? Salute che passa anche e soprattutto da una corretta routine di lip care, dunque realizzata ad hoc per le labbra e che non trascuri nessun dettaglio, da suddividere nei seguenti step: Esfoliazione : è il primo step immancabile per prendersi cura della parte e per garantire loro morbidezza e benessere. Sostanzialmente occorre rimuovere le cellule morte dalle labbra con uno scrub delicato apposito, infatti, è essenziale per ossigenare adeguatamente la zona. Un trattamento che andrebbe eseguito almeno una volta alla settimana, con prodotti appositi (tipo un gommage o un peeling leggero) o spazzolando delicatamente le labbra con uno spazzolino da denti;

: è il primo step immancabile per prendersi cura della parte e per garantire loro morbidezza e benessere. Sostanzialmente occorre rimuovere le cellule morte dalle labbra con uno scrub delicato apposito, infatti, è essenziale per ossigenare adeguatamente la zona. Un trattamento che andrebbe eseguito almeno una volta alla settimana, con prodotti appositi (tipo un gommage o un peeling leggero) o spazzolando delicatamente le labbra con uno spazzolino da denti; Risciacquo : dopo l'esfoliazione, le labbra vanno risciacquate con acque tiepida e usando un detergente delicatissimo;

: dopo l'esfoliazione, le labbra vanno risciacquate con acque tiepida e usando un detergente delicatissimo; Idratazione : a questo punto occorre idratare a fondo le labbra, utilizzando un apposto balsamo e burro (ottimo, per esempio, quello di karitè). Un prodotto da applicare più volte, sia durante il giorno che prima di andare a dormire;

: a questo punto occorre idratare a fondo le labbra, utilizzando un apposto balsamo e burro (ottimo, per esempio, quello di karitè). Un prodotto da applicare più volte, sia durante il giorno che prima di andare a dormire; Proteggere dal sole: di giorno, prima di uscire, usate anche un balsamo che abbia una protezione solare inclusa non inferiore a SPF 15 e ricordate di tenerlo in borsa per riapplicarlo a cadenza regolare per tutto il tempo in cui starete all'aperto. Una volta alla settimana, poi, è possibile aggiungere alla vostra routine di bellezza per le labbra morbide una maschera apposita. Da tenere in posa per il tempo necessario e garantire alla parte un plus di idratazione profonda e mirata. Per approfondire: Labbra che prudono e irritate: cause e rimedi