Come avere capelli più folti e lucenti?

Alimentazione sana, stile di vita equilibrato e una corretta haircare routine sono le tre colonne su cui basare tutte le azioni per avere capelli più folti , sani e in salute. Anche se l'invecchiamento e la genetica possono rendere più fragile e sottile la nostra chioma, infatti, intervenire sia dall'interno che dall'esterno può portare risultati tangibili.

Cosa fare per far infoltire i capelli?

Seguire una dieta per capelli sani;

Avere delle abitudini equilibrate;

Tenere conto della propria tipologia di capelli;

Applicare prodotti ad hoc;

Tenere conto dell'età.

Come abbiamo accennato all'inizio, per riuscire davvero a infoltire capelli occorre fare delle azioni che agiscano sia dall'interno che dall'esterno. Per ciò che concerne le azioni interne, la cosa più importante da fare è assicurarsi di star seguendo una dieta sana che fornisca ai nostri capelli tutti i nutrienti essenziali.

Se la nostra chioma si sta sfibrando o appare più sottile e fragile, infatti, significa che sia la radice che il fusto del capello stanno perdendo forza e consistenza e che la cheratina che li compone sta subendo dei contraccolpi non di poco conto.

Curiamoci dunque di portare a tavola le proteine che riparano la struttura capillare, ma anche acidi grassi omega-3 che aiutano il cuoio capelluto a rimanere idratato, nutrendo la chioma e facendola diventare più spessa e densa. Dovremmo anche dare spazio ad alimenti a base di ferro, a cibi con antiossidanti e che contengono zinco e selenio. Se necessario, e dietro a consulto medico, si può anche pensare di ricorrere a degli integratori per capelli.

Passando alle buone abitudini, è necessario assicurarsi di bere acqua a sufficienza per mantenere idratato il corpo e il cuoio capelluto. Non solo: se fumate dovreste smettere di farlo, perché il fumo di sigaretta danneggia i capelli sia dall'interno che dall'esterno.

Non dimentichiamoci inoltre di tenere conto della tipologia della propria chioma: i capelli secchi potrebbero diventare più fragili e sottili in tempi più brevi e per diversi motivi rispetto ai capelli grassi, per esempio, per questo è sempre una buona prassi applicare dei prodotti (oli per capelli, balsami, lozioni e sieri) che siano ben calibrati.

In ultimo, è bene tenere conto dell'età: in menopausa, per esempio, i capelli tendono a perdere spessore per via dei cambiamenti ormonali e potrebbero essere necessari dei trattamenti d'urto o una visita specialistica per renderli più forti.

