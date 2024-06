Non sempre è necessaria la chirurgia. Ci sono diverse soluzioni per alzare gli zigomi in maniera naturale. I più efficaci sono sicuramente la ginnastica facciale e lo yoga facciale: esercizio dopo esercizio, questa parte del viso si solleva e diventa più tonica. Più temporaneo ma comunque efficace è il make up . E poi? Spazio anche alla corretta routine di skincare e ai massaggi, come vi mostreremo tra pochissimo.

Come puoi vedere, si tratta di esercizi molto semplici, ma che ripetuti nel tempo fanno davvero la differenza. C'è da aggiungere che la loro efficacia aumenta se usiamo i corretti prodotti per la skincare . I migliori? Quelli a base di acido ialuronico , peptidi di collagene, ceramidi e vitamina C , che restituiscono alla pelle vigore ed elasticità.

Il modo più naturale per sollevare gli zigomi è la ginnastica facciale , che rappresenta un ottimo aiuto per contrastare la perdita di tonicità della pelle (generalmente legata all' invecchiamento cutaneo ). Esistono infatti degli esercizi ottimi per donare un aspetto più sodo e sano al volto, sollevando gli zigomi, tra cui:

Come far sembrare gli zigomi più alti?

Sfrutta i benefici del contouring;

Evita gli errori con il blush;

Non sottovalutare l'armocromia.

Per far sembrare gli zigomi più alti si può anche ricorrere a qualche escamotage legato al make up. Innanzitutto, si può beneficiare del contouring, che si realizza in qualche minuto e con pochissimi prodotti. Per sfruttare questa tecnica disegna una linea semi curva sotto l'osso zigomatico, poi traccia una retta in corrispondenza dell'orecchio, prosegui verso il mento, definendo il volto.

Dopo aver tracciato i contorni sfuma il colore con un pennello, ombreggiandolo verso l'esterno. Sfuma il conclear più scuro verso l'interno del volto, infine usa il correttore chiaro per illuminare la zona.

Attenzione a non commettere errori nella stesura del blush: tante infatti sono convinti che questo prodotto vada applicato sullo zigomo, stendendolo verso l'alto con il pennello per definire. In realtà questo gesto comporta l'effetto contrario.

Infine, non dimenticare di sfruttare il potere dell'armocromia, che permette di individuare quale palette di colori è in armonia con il nostro mix Pelle-Occhi-Capelli e di realizzare dei veri e propri maquillage dall'effetto ottico liftante.

