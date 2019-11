La cellulite oltre ad avere una "preferenza di genere" in quanto colpisce soprattutto le donne, tende a manifestarsi più di frequente in determinate aree corporee, quali cosce, glutei e fianchi/pancia.

Anche nota come pannicolopatia edemato-fibrosclerotica , la cellulite è un disturbo che coinvolge il tessuto adiposo sottocutaneo conferendo alle zone colpite il classico aspetto "a buccia d'arancia" per via delle irregolarità con cui appare la pelle delle persone che ne soffrono (presenza di "depressioni" o buchi).

Sono diverse le persone che, nel corso della loro vita, si trovano a dover combattere la cellulite; un disturbo del pannicolo adiposo che interessa in larga misura le donne, ma che non risparmia nemmeno gli uomini.

La cellulite non vede un'unica causa nella sua insorgenza, bensì un insieme di fattori che concorrono nel dare origine al problema. Tali fattori sono generalmente in grado di alterare il pannicolo adiposo, favorendo la comparsa di edema e infiammazione .

La radiofrequenza è un altro tipo di trattamento di medicina estetica che può essere utilizzato per combattere la cellulite, oltre che per trattare smagliature e lassità cutanea. Esso prevede l'uso di macchinari capaci di emettere una corrente elettromagnetica ad alta frequenza che raggiunge il tessuto adiposo sottocutaneo. In quanto trattamento di medicina estetica, esso deve essere eseguito da un medico specializzato. Anche in questo caso, tuttavia, effetti indesiderati e controindicazioni non mancano.

Il trattamento con cavitazione può essere utilizzato sia in campo medico (rimozione di calcoli renali ) che nell'ambito della medicina estetica . In quest'ultimo caso, l'utilizzo maggiore riguarda proprio il trattamento delle adiposità localizzate e l'eliminazione della cellulite e dei suoi inestetismi. Questo trattamento prevede l'utilizzo di ultrasuoni a frequenze ben definite che sono in grado di raggiungere il pannicolo adiposo e - attraverso una sequenza di fenomeni fisici - di rompere gli adipociti e favorire l'eliminazione dei grassi in essi contenuti. Anche in questo caso si tratta di un trattamento che deve essere eseguito da uno specialista, che può causare effetti indesiderati e che presenta diverse controindicazioni (ad esempio, gravidanza e allattamento , diabete, disturbi della coagulazione , patologie epatiche , lipomi , ecc.).

Tuttavia, questo trattamento non può essere praticato su chiunque; più nel dettaglio, esso è controindicato in caso di disturbi e malattie dei vasi sanguigni , malattie e insufficienze epatiche, renali e cardiache e durante la gravidanza.

La pressoterapia è un particolare tipo di trattamento che prevede l' applicazione di una pressione in corrispondenza dell'area che si necessita trattare. La pressoterapia viene sì utilizzata per combattere la cellulite e i suoi inestetismi, ma trova impiego anche contro la ritenzione idrica e il linfedema .

Quando la cellulite fatica ad andarsene anche seguendo una dieta equilibrata , raggiungendo o mantenendo il peso ideale e praticando regolarmente attività sportiva, è possibile ricorrere a trattamenti di tipo medico ed estetico per cercare di eliminarla. Anche in questo caso, l'efficacia può essere variabile; inoltre, in funzione del metodo preso in considerazione, potrebbero esserci limiti e controindicazioni .

Anche nel vastissimo mondo del naturale è possibile reperire prodotti per contrastare la cellulite . Dall'applicazione di fanghi fino alle tisane , sono molteplici i rimedi che si possono impiegare in associazione a dieta sana ed attività fisica regolare per combattere e sconfiggere la cellulite, o quantomeno ridurla o tenerla sotto controllo.

In alternativa, è acquistabile uno Snellente Ultra Intensivo con formula in crema, contenente BioSlim7-complex, un complesso ricco in attivi specifici ad elevata concentrazione che svolge una tripla azione snellente: lipolitica, drenante e anti-stoccaggio. Questo prodotto infatti favorisce la riduzione degli accumuli adiposi, stimola il drenaggio dei liquidi e contrasta la formazione di nuovi accumuli adiposi. La sua avvolgente texture in crema favorisce il massaggio e, grazie all'argilla bianca e al burro di karité, rende la pelle visibilmente più nutrita e levigata.

Online è disponibile un Gel Multiattivo Anticellulite con Theobroma Cacao, dall’azione lipo-attiva, oggi ancora più concentrato. Una formulazione d’avanguardia che combatte in modo ancora più efficace gli inestetismi tipici della cellulite. Il trattamento intensivo-rassodante, di uso quotidiano, è ideale per favorire tutto l’anno la riduzione degli inestetismi adiposi cutanei localizzati su fianchi, ventre, glutei, cosce. Il Gel Multiattivo Anticellulite consente di ottenere eccezionali risultati grazie all’esclusiva associazione di principi attivi di origine naturale.

In commercio sono disponibili numerosissimi prodotti cosmetici pensati per combattere la cellulite. Generalmente, si tratta di prodotti in forma di creme o gel contenenti ingredienti - anche di origine naturale - che dovrebbero esercitare attività lipolitiche e drenanti .

Inoltre, è opportuno precisare che questi rimedi devono essere considerati come un supporto alla correzione del proprio stile di vita e non come un'alternativa .

L'efficacia di questi altri rimedi non è sempre garantita ed è estremamente soggettiva in quanto dipende dalle caratteristiche di ciascuna persona, dalla presenza di quadri patologici o altre malattie, da quali fattori causano la cellulite, dal modo in cui incidono sulla sua insorgenza e così via.

Per combattere la cellulite è innanzitutto necessario apportare dei cambiamenti al proprio stile di vita e alle proprie abitudini qualora queste non fossero propriamente corrette e salutari. Nel dettaglio, è utile:

Conclusioni

Alla luce di quanto finora detto è possibile affermare che, per combattere la cellulite, è necessario innanzitutto lavorare sul proprio stile di vita, eliminando le cattive abitudini, correggendo l'alimentazione se scorretta e squilibrata e praticando una regolare attività motoria. Se ciò non bastasse, è possibile ricorrere a diversi rimedi, cosmetici o volendo anche a trattamenti di medicina estetica che possono aiutare nel risolvere o limitare il disturbo. Tuttavia, è bene ricordare che l'efficacia, i risultati ottenuti e la loro durata nel tempo possono variare, anche di molto, da individuo a individuo. In nessun caso, comunque, rimedi naturali, massaggi, cosmetici o altri trattamenti possono sostituirsi al corretto stile di vita, in quanto l'adozione di abitudini sane rappresenta il primo e fondamentale passo non solo per combattere la cellulite, ma anche per il raggiungimento del benessere di tutto l'organismo nel suo complesso.









Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.