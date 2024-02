La cellulite oltre ad avere una "preferenza di genere" in quanto colpisce soprattutto le donne, tende a manifestarsi più di frequente in determinate aree corporee, quali cosce, glutei e fianchi/pancia.

Anche nota come pannicolopatia edemato-fibrosclerotica , la cellulite è un disturbo che coinvolge il tessuto adiposo sottocutaneo conferendo alle zone colpite il classico aspetto "a buccia d'arancia" per via delle irregolarità con cui appare la pelle delle persone che ne soffrono (presenza di "depressioni" o buchi).

Sono diverse le persone che, nel corso della loro vita, si trovano a dover combattere la cellulite; un disturbo del pannicolo adiposo che interessa in larga misura le donne, ma che non risparmia nemmeno gli uomini.

La cellulite non vede un'unica causa nella sua insorgenza, bensì un insieme di fattori che concorrono nel dare origine al problema. Tali fattori sono generalmente in grado di alterare il pannicolo adiposo, favorendo la comparsa di edema e infiammazione .

Come combattere la cellulite?

La lotta alla cellulite può rivelarsi tutt'altro che semplice; inoltre, a causa della variabilità con cui i vari fattori che la causano incidono nel suo sviluppo, spesso e volentieri, è difficile individuare un trattamento unico ed efficace che sia in grado di combatterla.

Cambiamenti allo stile di vita per combattere la cellulite

Per combattere la cellulite è innanzitutto necessario apportare dei cambiamenti al proprio stile di vita e alle proprie abitudini qualora queste non fossero propriamente corrette e salutari. Nel dettaglio, è utile:

Adottare un' alimentazione sana ed equilibrata , a maggior ragione se si è in sovrappeso o in una condizione di obesità. In simili casi, tuttavia, è bene rivolgersi a specialisti del settore.

, a maggior ragione se si è in sovrappeso o in una condizione di obesità. In simili casi, tuttavia, è bene rivolgersi a specialisti del settore. Contrastare la sedentarietà e fare attività fisica regolare : l'esercizio fisico - di qualsiasi tipo - è fondamentale per combattere la cellulite; a tal proposito, si ricorda che per garantire la costanza, è molto importante svolgere un'attività che piaccia.

: l'esercizio fisico - di qualsiasi tipo - è fondamentale per combattere la cellulite; a tal proposito, si ricorda che per garantire la costanza, è molto importante svolgere un'attività che piaccia. Cercare di ridurre lo stress .

. Eliminare cattive abitudini (ad esempio, vizio del fumo, consumo smodato di alcolici, ecc.).

Oltre ai cambiamenti dello stile di vita e delle abitudini, è possibile ricorrere anche ad altri rimedi per cercare di combattere la cellulite, quali cosmetici, rimedi naturali, massaggi e trattamenti estetici.

L'efficacia di questi altri rimedi non è sempre garantita ed è estremamente soggettiva in quanto dipende dalle caratteristiche di ciascuna persona, dalla presenza di quadri patologici o altre malattie, da quali fattori causano la cellulite, dal modo in cui incidono sulla sua insorgenza e così via.

Inoltre, è opportuno precisare che questi rimedi devono essere considerati come un supporto alla correzione del proprio stile di vita e non come un'alternativa.

Cosmetici per combattere la cellulite

In commercio sono disponibili numerosissimi prodotti cosmetici pensati per combattere la cellulite. Generalmente, si tratta di prodotti in forma di creme o gel anticellulite perché contenenti ingredienti - anche di origine naturale - che dovrebbero esercitare attività lipolitiche e drenanti.

Rimedi naturali per combattere la cellulite

Anche nel vastissimo mondo del naturale è possibile reperire prodotti per contrastare la cellulite. Dall'applicazione di fanghi fino alle tisane, sono molteplici i rimedi che si possono impiegare in associazione a dieta sana ed attività fisica regolare per combattere e sconfiggere la cellulite, o quantomeno ridurla o tenerla sotto controllo.

Massaggi per combattere la cellulite

Il ricorso ad alcuni tipi di massaggio per contrastare gli inestetismi della cellulite è una pratica piuttosto diffusa. Fra questi, ricordiamo:

Trattamenti medici ed estetici per combattere la cellulite

Quando la cellulite fatica ad andarsene anche seguendo una dieta equilibrata, raggiungendo o mantenendo il peso ideale e praticando regolarmente attività sportiva, è possibile ricorrere a trattamenti di tipo medico ed estetico per cercare di eliminarla. Anche in questo caso, l'efficacia può essere variabile; inoltre, in funzione del metodo preso in considerazione, potrebbero esserci limiti e controindicazioni.

Di seguito, i principali trattamenti che si possono utilizzare per combattere la cellulite verranno brevemente descritti.

Pressoterapia

La pressoterapia è un particolare tipo di trattamento che prevede l'applicazione di una pressione in corrispondenza dell'area che si necessita trattare. La pressoterapia viene sì utilizzata per combattere la cellulite e i suoi inestetismi, ma trova impiego anche contro la ritenzione idrica e il linfedema.

Tuttavia, questo trattamento non può essere praticato su chiunque; più nel dettaglio, esso è controindicato in caso di disturbi e malattie dei vasi sanguigni, malattie e insufficienze epatiche, renali e cardiache e durante la gravidanza.

Per approfondire:

Mesoterapia

La mesoterapia è una tecnica utilizzata per rimuovere il ristagno di liquidi nei tessuti cutanei e sottocutanei che si pone anche l'obiettivo di tonificare ed elasticizzare la pelle. È un trattamento che deve essere effettuato da un medico specialista e che richiede l'utilizzo di farmaci, inoltre, può causare effetti indesiderati e presenta controindicazioni.

Per informazioni più dettagliate:

Cavitazione

Il trattamento con cavitazione può essere utilizzato sia in campo medico (rimozione di calcoli renali) che nell'ambito della medicina estetica. In quest'ultimo caso, l'utilizzo maggiore riguarda proprio il trattamento delle adiposità localizzate e l'eliminazione della cellulite e dei suoi inestetismi. Questo trattamento prevede l'utilizzo di ultrasuoni a frequenze ben definite che sono in grado di raggiungere il pannicolo adiposo e - attraverso una sequenza di fenomeni fisici - di rompere gli adipociti e favorire l'eliminazione dei grassi in essi contenuti. Anche in questo caso si tratta di un trattamento che deve essere eseguito da uno specialista, che può causare effetti indesiderati e che presenta diverse controindicazioni (ad esempio, gravidanza e allattamento, diabete, disturbi della coagulazione, patologie epatiche, lipomi, ecc.).

Per approfondire:

Radiofrequenza

La radiofrequenza è un altro tipo di trattamento di medicina estetica che può essere utilizzato per combattere la cellulite, oltre che per trattare smagliature e lassità cutanea. Esso prevede l'uso di macchinari capaci di emettere una corrente elettromagnetica ad alta frequenza che raggiunge il tessuto adiposo sottocutaneo. In quanto trattamento di medicina estetica, esso deve essere eseguito da un medico specializzato. Anche in questo caso, tuttavia, effetti indesiderati e controindicazioni non mancano.

Per maggiori informazioni: