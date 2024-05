Ebbene sì, le cromie giuste aiutano e siamo certe che avere una migliore conoscenza dei colori adatti alla stagione vi aiuterà e vi farà anche sentire più sicure di voi stesse, ed è per questo che ora approfondiremo l'argomento. Prima, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di bellezza, estetica, benessere e cosmetica.

Le nostre mani sono sempre straordinariamente esposte, non solo agli eventi atmosferici ma anche agli sguardi altrui. Posto che, naturalmente, il giudizio degli altri non deve certo influenzarci, è più che naturale chiederci come renderle più belle, esteticamente attraenti e sì, anche più giovani. Fra i tanti modi sicuramente c'è la scelta dei colori per le unghie in estate.

Oltre ai gesti di hand care quotidiani, inoltre, in questa stagione occorre non dimenticare una manicure professionale e regolare, che si adatti alla nostra età . In più, attenzione a come usiamo le unghie : se facciamo giardinaggio o ci dedichiamo a hobby all'aperto, cerchiamo di non dimenticare i guanti e, in generale, di non usarle come se fossero "artigli" o strumenti.

Prima di vedere i colori nel dettaglio, occorre fare una piccola premessa. Quando si pensa a fare le unghie in estate si dovrebbe prima ragionare sul concetto di cura delle mani . Specie in questa stagione, infatti, è fondamentale mantenerle idratate e schermarle dai raggi ultravioletti , applicando delle creme idratanti e protettive, con filtro solare .

Queste tonalità di rosso hanno la capacità di catturare e riflettere meglio la luce e se applicati su unghie curate, con una forma sofisticata e non troppo appariscente, possono far apparire le dita più slanciate.

Un altro evergreen da sfruttare in estate? Il rosa, lasciando però da parte le sue tonalità più morbide e puntando tutto su quelle più allegre e vivaci. Le più indicate sono:

Un ragionamento simile va applicato al color pesca, uno dei più morbidi e delicati della stagione estiva . Le sue sfumature evocano freschezza e calore e non creano contrasti netti con l' abbronzatura , cosa che tende a ringiovanire le mani. Le tonalità più indicate sono:

Persino nelle sue tonalità meno vivaci (il pastello e il corallo, per esempio) l'arancione crea un colpo d'occhio caldo e vibrante. Può essere arricchito con delle finiture glitter, ma il consiglio è quello di non esagerare perché è giù un colore abbastanza appariscente.

Diverso, invece, l'effetto dell'arancione. Questo colore minimizza i segni del tempo sulle mani giocando sul contrasto, perché per via delle sue note accese cattura lo sguardo e attira l'attenzione. Le sfumature migliori sono:

Mentre il giallo pastello è particolarmente indicato per il mese di giugno, quando la nostra pelle sta appena iniziando a godere degli effetti del sole, le sfumature più vivide sarebbero da sfoggiare quando l'abbronzatura ha raggiunto una certa intensità per creare un contrasto ottico perfetto per rendere le mani più luminose e giovani.

Il giallo è uno dei colori per le unghie più versatile in assoluto durante l'estate, perché le sue tonalità vanno da quelle più soft e delicate a quelle particolarmente accese, con cui si può davvero osare. Le più gettonate e consigliate, sono:

Tutte queste tonalità hanno in comune un sottotono fondamentalmente freddo, che crea un contrasto leggero ma comunque evidente con la pelle che, durante l'estate, va via via prendendo colore. Qualsiasi sia l'azzurro scelto, l'effetto anti-age è tanto visibile quanto delicato, perché tende a illuminare le mani senza però monopolizzare lo sguardo.

Il colore del cielo, quello del mare, quello che evoca le belle giornate: era impossibile che l'azzurro non fosse uno dei colori più indicati per l'estate, ma ciò che non tutti sanno è che alcune tonalità hanno proprio un effetto ringiovanente. Si tratta di:

Può essere utilizzato sia come colore principale che in abbinamento a tonalità più soft, ma in generale grazie alla sua brillantezza è perfetto per far sembrare la pelle più chiara e uniforme.

Può sembrare un colore particolarmente "aggressivo", eppure il verde acido è un colore perfetto per la manicure estiva e sì, dà anche vita a un effetto ottico che rende le dita più affusolate e fa sembrare l'intera mano più giovane, esaltando la pelle senza però mettere in evidenza difetti e imperfezioni.

Trattandosi di un colore chiaro e delicato, l'avorio ha la capacità di trattenere la luce dando alle mani un aspetto più giovane e fresco. In più può anche far risaltare l'abbronzatura, senza però far concentrare l'attenzione su quelli che sono i segni naturali dell'invecchiamento.

Chiudiamo con un colore che, per quanto versatile, è particolarmente indicato per chi ha una pelle matura ed è dunque ideale per le manicure dopo i 50 anni : l'avorio. Le sfumature d'avorio aggiungono un tocco di classe ed eleganza, e si può scegliere tra:

L'armocromia funziona anche per ringiovanire le mani e basta poco per sfruttarla: dopo aver fatto un test (si può fare anche da sole, a casa ), potrete scoprire se appartenete alle stagioni Primavera , Estate , Autunno o Inverno e questo vi farà capire nello specifico quali dei colori di smalto che vi abbiamo indicato fanno davvero per voi e per le vostre mani.

L'elenco di colori che vi abbiamo proposto comprende davvero tutta una serie di colori che ringiovaniscono le mani , ma attenzione: potrebbero non essere davvero per tutte. Come mai? Perché a giocare un ruolo cruciale è l' armocromia , disciplina che ci consente di identificare quale palette di colori è in armonia con il nostro incarnato.

I colori per ringiovanire sono essenziali, sì, ma non dimentichiamo di dare alle mani l'importanza che meritano seguendo alcuni consigli che le aiutano a non invecchiare. Abbiamo già parlato dell'importanza di idratare la pelle, ma ricordiamoci anche di non sottovalutare la pulizia e l'asciugatura, usando dei detergenti delicati per lavare la pelle e asciugando bene e con delicatezza (tamponando, non strofinando).

Attenzione soprattutto quando ci rechiamo in spiaggia: evitiamo di lasciare le mani umide, perché il rischio è quello di indebolire le unghie. Non dimentichiamoci, infine, di dedicare alle nostre mani anche un momento di cura in più la sera, prima di andare a dormire. Come? Applicando degli oli nutrienti e massaggiando per bene la punta delle dita.