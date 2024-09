Collagene: quali sono i benefici per pelle, capelli e unghie

Cos’è il collagene? Il collagene è la principale proteina del tessuto connettivo. Come tale, la sua principale funzione consiste nel creare e nel mantenere l'impalcatura di sostegno in molte strutture che compongono il corpo: dalle ossa ai vasi sanguigni, passando per pelle, capelli e unghie. Dove si trova il collagene? Il collagene è la proteina più abbondante nel corpo umano ed è prodotto da cellule chiamate fibroblasti. Oltre ad essere presente nel nostro corpo, il collagene è contenuto in cibi di origine animale come pollo, manzo e pesce ed è disponibile sotto forma di integratore alimentare o alimenti addizionati, particolarmente utili quando, con l'avanzare dell'età, si inizia a perdere collagene e per il corpo diventa più difficile produrne altro. Il collagene è un principio attivo impiegato anche nei cosmetici per la cura quotidiana della pelle del viso, che manifesta ottime proprietà idratanti a livello della superficie cutanea. Quali sono le funzioni del collagene? Il collagene viene utilizzato per formare il tessuto connettivo, uno dei principali componenti strutturali di ossa, pelle, muscoli, tendini e cartilagine. La principale funzione è di sostegno e dipende dalla struttura molecolare del collagene: si tratta, infatti, di fibre resistenti, forti e flessibili che formano un'impalcatura tridimensionale; questa, immersa nel gel amorfo della sostanza fondamentale, si comporta da supporto ed ammortizzatore.

Quali sono i benefici del collagene? Benefici del collagene per la pelle Il collagene è uno dei principali fattori che contribuiscono al mantenimento di un aspetto giovane e di una pelle sana. Le fibre collagene sono in grado di assorbire grandi quantità di acqua, formando un gel umettante che si dispone sullo strato corneo e lo protegge dalla disidratazione, conferendo turgore ed elasticità al tessuto epidermico. Per la pelle, la perdita di collagene si traduce in secchezza, rilassamento cutaneo e comparsa di rughe. Pertanto, oltre che con l'uso di prodotti cosmetici, la produzione endogena del collagene può essere stimolata integrando l'alimentazione con specifici supplementi che ristrutturano la cute dall'interno. I benefici più significativi per la pelle derivanti dall'assunzione di collagene includono: Aumento dell'elasticità della pelle

Miglioramento dell'idratazione della pelle

Miglioramento della densità del collagene nella pelle Gli integratori di collagene possono anche aiutare a produrre più elastina (altra proteina essenziale per la salute della pelle). Ciò potrebbe significare una pelle più tonica e compatta. Benefici del collagene per i capelli Il collagene contribuisce all'organizzazione della cheratina, proteina fibrosa, molto resistente, che costituisce i capelli. I benefici del collagene per i capelli iniziano a manifestarsi sul cuoio capelluto: il collagene fortifica il follicolo pilifero, che blocca i fusti alle radici per ridurre al minimo la caduta e aiutare i capelli a rimanere al loro posto. Mantenendo o ripristinando i livelli di collagene, significa, quindi, creare un ambiente ottimale per una crescita sana dei capelli. Benefici del collagene per le unghie Tra le sollecitazioni quotidiane e le abitudini di manicure non proprio sane, le unghie possono risultare deboli e fragili. I benefici del collagene per le unghie includono l'idratazione del letto ungueale e delle cuticole; sulle unghie fragili supporta la ricostituzione della cheratina. Le unghie crescono, quindi, più velocemente e più forti.