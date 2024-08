Collagene per unghie: a cosa serve?

Usare prodotti a base di collagene per unghie le rinforza facendo in modo che siano meno inclini a spezzarsi e sfaldarsi. Inoltre contribuisce anche a rendere più levigata, uniforme e lucida la superficie.

Ma non solo, il collagene rende anche nel complesso la superficie dell'unghia più uniforme e questo fa in modo che la stesura dello smalto, tradizionale o semipermanente, o la ricostruzione gel risultino più agevoli e di conseguenza il risultato esteticamente migliore.

Quando usare il collagene per le unghie?

Le unghie possono andare incontro a momenti no per una serie di motivi. Una cattiva alimentazione, povera di calcio, vitamina A, B, C, D, E e Biotina può renderle ad esempio più fragili. In questo caso il collagene può rappresentare un alleato prezioso in grado di rinforzarle.

Se si è reduci da una ricostruzione gel o dalla rimozione di uno smalto semipermanente non fatta nel migliore dei modi, le unghie possono risultare eccessivamente assottigliate e questo le espone inevitabilmente al rischio che si spezzino. Un evento che nei casi peggiori può provocare a sua volta eventi ancora più spiacevoli come ferimenti o unghie incarnite. Anche in questo caso il collagene per unghie può essere un toccasana.

La stessa cosa si può dire per le unghie che invecchiano. Con il passare degli anni, infatti, la quantità di collagene prodotta dal corpo diminuisce e oltre a pelle e capelli a risentirne sono anche le unghie, che quindi hanno bisogno di essere rivitalizzate con una dose extra proprio di collagene per unghie.

Infine, anche una scarsa idratazione può mettere a dura prova le unghie, rendendole più fragili e, di conseguenza, bisognose di acqua e collagene per ripristinarsi.