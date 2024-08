Collagene per capelli: quali sono i benefici?

Il collagene per capelli aiuta a far sì che la nostra chioma ritrovi forza, salute e vigore. Questa importante proteina strutturale, fondamentale per la pelle , può infatti contribuire a riparare la fibra capillare. In più, può dare una spinta al corretto funzionamento dei bulbi piliferi.

Integrerla per i capelli, quindi, è un vero toccasana e un plus di benessere e bellezza per la chioma, aspetti ampiamenti dimostrati anche in uno studio pubblicato su Nbci . Una sostanza che agisce contro la caduta degli stessi, poiché viene impiegato dai follicoli nella produzione di cheratina .

Quando usare il collagene per capelli?

In generale, assumere collagene per capelli è una buona idea se vogliamo avere capelli più folti e lucenti. Ma è bene utilizzarlo anche in tutti quei casi in cui i capelli possono risentire degli agenti esterni o dei nostri cambiamenti interni.

Come la variazione ormonale che avviene durante la menopausa, per esempio, che può indebolire e assottigliare la chioma. Ma anche nel caso in cui, per varie ragioni, i capelli tendano a cadere, magari per lo stress o per cause fisiologiche.

Il collage per capelli, poi, è un ottimo alleato anche in caso si abbia una chioma che tende a seccarsi a causa di agenti esterni (vento, sole, acqua salata, cloro, ecc.) o per cause patologiche, per una scorretta alimentazione o per un uso improprio e/o eccessivo di prodotti detergenti.

In più, utilizzare il collagene per capelli è anche un validissimo aiuto per mantenere la chioma sana e forte quando è sottoposta allo stress del sole (proprio come accade durante il periodo estivo) che tende a opacizzare e seccare i capelli, indebolirli e generare il tipico effetto crespo post vacanze al mare.

Per approfondire: