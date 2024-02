Collagene integratore: come funziona sulla pelle e quando serve

Il collagene è una proteina fibrosa presente in numerose strutture connettivali (come il derma ).

Oltre al collagene, negli integratori anti-aging si possono trovare anche sostanze (come Centella asiatica , Vitamina C ed oligoelementi ) in grado di preservare questa proteina dalla degradazione o di stimolarne la naturale produzione da parte dei fibroblasti cutanei ( cellule della pelle deputate alla produzione di collagene).

Gli integratori di collagene sono in grado di fornire all'organismo gli amminoacidi necessari alla sintesi dello stesso componente; si assumono per via orale ed aiutano a far "cementare" le strutture cellulari disgregate che provocano le rughe superficiali o più profonde, ricostituendo l'impalcatura-base dei tessuti cutanei.

Indicazioni all'uso

Collagene: come si usano gli integratori per la pelle

Per rigenerare la pelle, quando il trattamento cosmetico esterno da solo non è sufficiente, sia in farmacia, che in erboristeria è possibile trovare gli integratori di collagene in perle, capsule o versione fluida.

L'assunzione di questi supplementi per via orale è consigliata, in particolare, dai 35 anni in poi. All'inizio, il collagene va assunto a cicli e, successivamente, con una certa costanza, in associazione a vitamina C ed oligoelementi (rame e zinco) necessari per stimolare l'attività dei fibroblasti cutanei.

Note agli usi del collagene per la pelle

L'uso degli integratori deve essere personalizzato e controllato da un medico o dal dermatologo. Nessun integratore è destinato a trattare, curare o prevenire malattie.

Quali sono gli effetti collaterali del collagene?

Gli effetti collaterali degli integratori di collagene di solito non sono gravi. Dopo aver assunto l'integratore, alcune persone avvertono lievi sintomi digestivi o un cattivo sapore in bocca.

Detto questo, l'eventuale comparsa di altri sintomi dopo l'assunzione di un integratore dipende dalla salute generale, pertanto consigliamo di chiedere sempre consiglio al proprio medico se s'intende un qualsiasi integratore.

Cosa succede se si prende troppo collagene?

Quando si assume troppo collagene possono verificarsi effetti collaterali, tra cui diarrea, dispepsia, sapore sgradevole in bocca, mal di testa, vertigini, insonnia ed eruzioni cutanee. Gli effetti collaterali più gravi includono anafilassi (collagene di pesce idrolizzato) e anomalie epatiche.

Interazioni

Non è noto se il collagene interagisca con eventuali farmaci.

In generale, è essenziale leggere attentamente l'elenco degli ingredienti e il pannello dei dati nutrizionali di un integratore per sapere quali ingredienti e la quantità di ciascun ingrediente è inclusa. Si prega di rivedere questa etichetta dell'integratore con il proprio medico per discutere eventuali interazioni potenziali con alimenti, altri integratori e farmaci.

Quando valuti le opzioni per un integratore di collagene, ci sono alcune informazioni chiave che dovresti cercare sull'etichetta del prodotto.