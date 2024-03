La verità è che se lo facessimo, se ci rassegnassimo, sbaglieremmo: infatti esistono moltissimi modi per contrastare il processo d'invecchiamento e uni di questi è il collagen banking , un approccio che prevede la messa in pratica di diverse azioni e gesti per fare scorda di collagene. Prima di approfondire, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

È la proteina più abbondante del corpo umano: costituisce circa il 30% del totale delle proteine totali e potremmo dire che per il tessuto cutaneo è un po' come una corda invisibile, perché agisce anche sostenendo la pelle e donandole un aspetto levigato e tonico.

Fare scorta di collagene dunque. Sì, ma cos'è il collagene? Per chi non lo sapesse si tratta di una proteina essenziale per il nostro corpo, più precisamente una proteina strutturale che viene prodotta in maniera naturale e che ha il ruolo di generare, rigenerare o fornire supporto a determinati tessuti e organi.

La riduzione del collagene si inquadra in quello che viene chiamato invecchiamento cutaneo . Si tratta di un processo naturale e inevitabile, al quale non è possibile sottrarsi ma che può essere aggravato e accelerato da diversi fattori come l'esposizione ad agenti atmosferici inquinanti e ai raggi solari senza protezione, una cattiva alimentazione e in generale uno stile di vita non sano.

Il collagene è dunque essenziale per mantenere la pelle giovane, ma a un certo punto della nostra vita, eccolo: inizia il processo di invecchiamento del nostro corpo. L'organismo inizia a rispondere a ritmi e necessità molto diverse rispetto al periodo della giovinezza, e comincia a diminuire la produzione di alcune sostanze in particolare.

Andiamo ora al collagen banking, una tecnica che può essere risolutiva nel contrastare i segni del tempo e nel rallentare la comparsa delle prime rughe. Che cos'è davvero? Per capirlo bisogna partire dal significato del suo nome, letteralmente "fare scorta di collagene" . A differenza di molti altri metodi, infatti, questo si pone l'obiettivo di agire in anticipo, cercando di frenare la perdita di collagene quando è ancora presente, invece di incrementarlo in un secondo momento.

Ovviamente non esiste un'età precisa per iniziare . L'ideale è farlo tra i 25 e i 35 anni , così da beneficiare dei momenti dove la produzione è ancora al suo picco massimo e i fibroblasti sono ancora attivi e performanti, ma si può iniziare in qualunque momento e vedere comunque degli ottimi risultati.

Prendendo in prestito un termine bancario (banking), questa tecnica ritarda il naturale processo di invecchiamento agendo come fosse un piano di risparmio , che consente a chi la mette in pratica di investire nell'elasticità della propria pelle.

I modi naturali per fare collagen banking

I modi per fare collagen banking sono tanti. Cercheremo di suddividerli in rimedi naturali, gesti di cura della pelle e in trattamenti estetici o dermatologici per darvi un'idea di come (e quando) muovervi. Partiamo dai rimedi naturali, che altro non sono che buone pratiche e prassi da mettere in atto a partire sin dalla giovane età:

Sana alimentazione : una sana alimentazione aiuta il benessere della nostra pelle. Per aumentare la scorta di collagene sarebbe anche importante non sottovalutare l'apporto della vitamina C , alleata preziosissima per la pelle perché aiuta a ripristinare la barriera cutanea e svolge un'azione anti age agendo principalmente proprio sulla sintesi di collagene e sull'aumento della sua efficacia. I cibi che ne sono ricchi e che quindi non dovrebbero mai mancare nella propria dieta sono agrumi, verdure a foglia verde scuro e peperoni;

: una sana alimentazione aiuta il benessere della nostra pelle. Per aumentare la scorta di collagene sarebbe anche importante non sottovalutare l'apporto della , alleata preziosissima per la pelle perché aiuta a ripristinare la barriera cutanea e svolge un'azione anti age agendo principalmente proprio sulla sintesi di collagene e sull'aumento della sua efficacia. I cibi che ne sono ricchi e che quindi non dovrebbero mai mancare nella propria dieta sono agrumi, verdure a foglia verde scuro e peperoni; Uso costante della protezione solare : per preservare le riserve di collagene la protezione solare va usata ogni giorno, anche in inverno perché anche se il sole sembra meno potente, i raggi UVA e UVB raggiungono comunque la pelle danneggiandola e impoverendola;

: per preservare le riserve di collagene la protezione solare va usata ogni giorno, anche in inverno perché anche se il sole sembra meno potente, i raggi UVA e UVB raggiungono comunque la pelle danneggiandola e impoverendola; Limitare le cattive abitudini: fumare e bere alcolici impoverisce le riserve di collagene. Per quanto riguarda il fumo occorrerebbe proprio smettere, mentre per ciò che concerne gli alcolici occorre limitarne il consumo il più possibile, per altro ricordandosi di idratarsi se per una sera si è bevuto qualche bicchiere di troppo.

A queste abitudini di base va unita l'assunzione di integratori di collagene a partire dai 25-30 anni di età. In commercio ne esistono in diverse versione, gel, bevande, capsule, compresse, polveri e molto altro. La scelte dipende principalmente dalla preferenza personale ma qualunque essa sia i risultati non dovrebbero differenziarsi. Assumere integratori a base di collagene fa parte dell'iter del collagen banking perché aiuta a stabilizzare i livelli di collagene nel lungo periodo.

