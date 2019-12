Questi sono solo alcuni esempi, giusto per darvi l'idea che un cofanetto beauty può essere anche estremamente semplice ed è ciò che lo rende particolarmente adatto ad essere trasformato in un regalo ad effetto per colleghe e amiche con cui si è meno in confidenza. In pratica è uno dei classici regali natalizi che con poca spesa può dare tanta resa. I modi per impreziosirlo, tra l'altro, non mancano: saponette, asciugamani morbidi, oli essenziali.

I cofanetti beauty possono contenere accessori per la cura di viso e corpo, strumenti di bellezza (pinzette, limette), prodotti di make up, pennelli, spugnette, forcine, selezionati anche in base a passioni ed esigenze di chi li riceve.

E se un tempo si consideravano doni prettamente femminili, ora la diffusa passione per il self-care li ha resi un'idea regalo interessante e appetibile anche per lui.

Chi crede che regalare un cofanetto beauty sia un regalo ovvio, non potrebbe essere più lontano dalla verità. Esistono, infatti, confezioni di vario genere: piccole, con solo con gli accessori di base, ma anche multipiano, cariche di ogni genere di prodotto. Non a caso sono fra i regali di Natale più apprezzati.

Cofanetti per la cura del viso

Iniziamo con una selezione di cofanetti per la cura del viso, tra i più richiesti dalle donne insieme a quelli di make up. Confezioni, più o meno ingombranti, contenenti creme, balsami per le labbra, sieri.

Esistono soluzioni da tutti i prezzi e di tutte le marche. Se cercate qualcosa di elegante, rimarrete sorpresi dalle confezioni luminose e raffinate ideate per il Natale. Ma, anche se siete alla ricerca di un pensiero sfizioso e divertente, i cofanetti per la cura del viso non vi deluderanno.

Prezzo basso

Partiamo dal cofanetto con il prezzo più basso, firmato Bottega Verde e con la crema viso effetto lifting per il giorno. Arricchita con burro di karité, acido ialuronico ed estratto di fiore di loto, questa crema può essere usata per qualsiasi tipo di pelle ed è per questo che può essere il regalo perfetto per la collega che conosciamo poco o per l'amica che abbiamo appena conosciuto. In alternativa c'è, sempre di Bottega Verde, la confezione regalo con la crema al pro-retinolo e collagene vegetale. Se non vi convince, potete provare a scoprire altre creme al collagene, perchè la scelta è ampia. Un'altra idea carina ed economica è il cofanetto Garnier Bio in edizione limitata per Natale specifico per occhi con crema antirughe alla lavanda.

Prezzo medio

In fascia media troviamo i prodotti Clinique per la pelle, il classico trio per pulire e idratare, la beauty routine basic per la pelle. Se la persona a cui volete fare il regalo di Natale è più giovane, potete optare per il cofanetto beauty di L'Oréal Girls Night a 21 euro, che punta principalmente su pulizia, grazie allo scrub e alla maschera, e all'idratazione: 4 pezzi must del beauty case!

Prezzo alto

Veramente lussuoso è il cofanetto Natalix con il set di creme alla bava di lumaca, made in Italy. All'interno trovate un siero, una crema antiage e una per il contorno occhi, una crema corpo e uno spray alla bava di lumaca. In questo modo si toccano tutti i punti più importanti della cura del viso, declinando questo prodotto in vari modi. Se cercate un prodotto particolare, scoprite le creme per il contorno occhi.

Potete anche arricchire questi cofanetti con dei prodotti particolari, ad esempio delle creme specifiche per le occhiaie,