Il coenzima Q10, oltre a rivestire un ruolo essenziale all'interno del nostro corpo, trova impiego anche in ambito cosmetico , dove è un apprezzato ingrediente . È proprio su questo aspetto che ci concentreremo in questo articolo.

Per via delle sue proprietà antiossidanti , in ambito cosmetico si ritiene che il coenzima Q10 possa:

L'utilizzo di coenzima Q10 e di cosmetici che lo contengono possono contribuire, pertanto, ad esercitare un effetto antiossidante in grado di combattere i radicali liberi , contrastandone la formazione e determinando una riduzione dello stress ossidativo in corrispondenza delle aree trattate. I prodotti cosmetici a base di coenzima Q10 possono quindi apportare notevoli benefici alla pelle, conferendole un aspetto più luminoso e contribuendo ad ostacolare l'invecchiamento.

A causa sia dell'invecchiamento fisiologico che delle aggressioni esterne, come ad esempio, quelle operate dal sole e dai raggi UV, si assiste alla produzione di una notevole quantità di specie radicaliche dell'ossigeno , comunemente note come radicali liberi .

Per questa ragione, l' uso regolare di cosmetici contenenti coenzima Q10 può rivelarsi utile per la pelle a qualsiasi età .

In verità, non esiste un'età durante la quale è meglio iniziare ad utilizzare i cosmetici con coenzima Q10 poiché questo ingrediente è utile sia per le pelli più giovani che per quelle più mature.

Dove si trova?

In quali cosmetici è contenuto il coenzima Q10?

Il coenzima Q10 è disponibile all'interno di numerosissimi prodotti cosmetici, quali creme per il viso, sieri per il viso, maschere e creme per il contorno occhi, ma non solo. Il coenzima Q10 è altresì contenuto all'interno di creme per le mani, creme per il corpo e protezioni solari, di modo che tutta la pelle possa beneficiare della sua azione di contrasto dei danni ossidativi.

All'interno di questi cosmetici, inoltre, non è insolito che il coenzima Q10 si trovi in associazione ad altri ingredienti attivi, utili per amplificarne l'attività o per conferire al prodotto finale una serie di proprietà adatte a soddisfare le più svariate esigenze dei diversi tipi di pelle.

Fra gli ingredienti che si possono facilmente trovare in associazione al coenzima Q10 ricordiamo, ad esempio, la vitamina C (altro attivo dalle spiccate proprietà antiossidanti) e l'acido ialuronico (attivo dalle notevoli proprietà idratanti).

I cosmetici a base di coenzima Q10 possono essere reperiti pressoché ovunque: supermercati, profumerie, parafarmacie e farmacie, in negozi fisici e in store online.