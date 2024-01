Cheratina: cos’è? Funzioni e salute dei capelli

Cos'è la Cheratina? La cheratina è una proteina contenuta in unghie, capelli e pelle che ne hanno bisogno per crescere, funzionare e rimanere in salute. Proprietà della Cheratina Pur contenendo molti amminoacidi di diversa natura, la cheratina è particolarmente ricca di un amminoacido solforato chiamato cisteina. Grazie ai vari atomi di zolfo, le catene di cheratina possono mantenere una stretta coesione, avvolgendosi in una struttura simile ad un'elica. Sono proprio questi legami, detti ponti solfuro, ad assicurare rigidità e resistenza di peli, unghie e capelli. La cheratina non può essere sciolta in acqua, solventi, acidi o soluzioni alcaline, quindi la sua struttura rimane in gran parte intatta se esposta a molte sostanze chimiche naturali del corpo. Shutterstock

Dove si trova la Cheratina? La cheratina è il componente principale del capello: si tratta di una proteina fibrosa, molto resistente ed insolubile in acqua, costituita da lunghe catene di amminoacidi, nelle quali sono interposte diverse vitamine ed oligoelementi. Tuttavia, questa proteina non è presente solamente nei capelli, ma è diffusa anche in altri tessuti, come la pelle e gli annessi cutanei (peli ed unghie). Rispetto a quella presente nello strato corneo dell'epidermide, però, la cheratina dei capelli è più dura in quanto contiene una grandissima quantità di cisteina, un aminoacido ricco di zolfo. Cheratina nei capelli I capelli sono strutture filiformi formate, dal punto di vista chimico, in prevalenza da proteine, acqua, lipidi, pigmenti e minerali. Tra le sostanze proteiche, spicca sicuramente la cheratina, la cui organizzazione in strutture dalla forma elicoidale rende il capello robusto, elastico e compatto, nonché resistente alla trazione.

Struttura e funzione Come è fatta la Cheratina dei capelli? La cheratina è una proteina costituita da lunghe catene di amminoacidi, nelle quali sono interposte diverse vitamine ed oligoelementi; in particolare, la cheratina è formata da 18 amminoacidi (di cui i più importanti sono: cisteina, serina, acido glutammico, treonina, glicina ed arginina) che si organizzano dapprima in lunghe catene, poi in strutture più complesse. Nella sua forma naturale, infatti, la cheratina si presenta come filamenti disposti in fasci o fibre. Queste fibre sono costituite da singole molecole di cheratina che sono reticolate insieme, formando una proteina robusta e resistente. Grazie alle interazioni chimiche tra gli amminoacidi di catene diverse – in prevalenza legami tra gli atomi di zolfo (ponti disolfuro) che garantiscono una stretta coesione, oltre a legami salini e ponti idrogeno – e l'intervento di varie altre proteine, i filamenti di cheratina possono unirsi a formare una struttura simile ad un'elica, simile a quella del DNA. Il livello successivo di organizzazione è rappresentato dall'avvolgimento di tre alfa eliche fra loro: quest'organizzazione forma una protofibrilla, tenuta insieme da ponti disolfuro. Alla fine, l'aggregazione di numerosi di tali filamenti in fasci va a costituire la corteccia del capello. Questo è ciò che conferisce alla cheratina la capacità di fornire struttura e protezione alle aree del corpo in cui è presente. Cheratina: a cosa serve nei capelli? La presenza della cheratina nei capelli ne influenza le caratteristiche e l'aspetto. Proprio grazie a questa proteina, gli elementi che costituiscono la chioma sono dotati della loro peculiare consistenza e resistenza, ma, allo stesso tempo, in virtù dei ponti idrogeno presenti, le conferiscono una certa flessibilità. Inoltre, la cheratina rende impermeabile il capello. Lo sapevate che… Quando si rendono ricci i capelli lisci o si stirano quelli ondulati non si sta facendo altro che modificare la forma originale delle catene cheratiniche. La sintesi della cheratina (la cosiddetta cheratinizzazione) ha luogo all'interno di cellule specializzate – i cheratinociti – ed è regolata da ormoni, fattori genetici e vitamine. Di conseguenza, le carenze alimentari o i difetti enzimatici delle vie di sintesi del colesterolo e degli acidi grassi, possono provocare anomalie di questo processo, da cui conseguono difetti strutturali del fusto del capello. Messa in piega dei capelli: qual è il ruolo della cheratina Le cheratine sono dotate di una certa plasticità: se sottoposte a calore ed umidità, possono assumere una conformazione diversa da quella naturale; il "nuovo aspetto" dura per un tempo limitato, prima di tornare alla forma originale. Questo principio è alla base dell'utilizzo delle piastre termiche per lisciare o arricciare i capelli o dalla permanente. In quest'ultimo caso, la differenza sta nel fatto che non viene utilizzato il calore, ma viene applicato un agente riducente in grado di rompere i legami di zolfo presenti tra i residui amminoacidici adiacenti nella struttura ad elica della cheratina. Il risultato di tale operazione è la distensione della proteina, la quale si adatta alla nuova forma imposta da un bigodino. Dopo un certo tempo, l'agente riducente viene eliminato, quindi è rimpiazzato da una sostanza ossidante che favorisce la formazione di nuove interazioni tra i residui di amminoacidi che si trovano vicini. A questo punto le ciocche - e la struttura di cheratina che le compone - conserveranno la memoria della forma e del movimento prodotto.