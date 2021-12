Cheratina per Capelli: Cos’è? Come Funziona e Consigli per L’Uso

Altro esempio è la permanente: in questo caso, non viene utilizzato il calore, ma viene applicato un agente riducente in grado di rompere i legami di zolfo presenti tra i residui amminoacidici adiacenti nella struttura ad elica della cheratina. Il risultato di tale operazione è la distensione della proteina, la quale si adatta alla nuova forma imposta da un bigodino. Dopo un certo tempo, l'agente riducente viene eliminato, quindi è rimpiazzato da una sostanza ossidante che favorisce la formazione di nuove interazioni tra i residui di amminoacidi che si trovano vicini. A questo punto, le ciocche - e la struttura di cheratina che le compone - conserveranno la memoria della forma e del movimento prodotto.

La cheratina conferisce non solo robustezza al capello, ma anche l' elasticità . Quest'ultima proprietà rende possibile la messa in piega . Le cheratine sono dotate, infatti, di una certa plasticità : se sottoposte a calore ed umidità, possono assumere una conformazione diversa da quella naturale; il "nuovo aspetto" dura per un tempo limitato, prima di tornare alla forma originale. In altre parole, quando si rendono ricci i capelli lisci o si stirano quelli ondulati non si sta facendo altro che modificare la forma originale delle catene cheratiniche.

Esattamente come un muro è formato da molti mattoni, la cheratina - essendo una proteina - è risultato dell'aggregazione di elementi più semplici: gli amminoacidi (tra cui cisteina , serina, acido glutammico , treonina , glicina ed arginina ). Questi si organizzano tra loro a formare dapprima lunghe catene , poi strutture più complesse, fino a costituire filamenti di cheratina che si uniscono in un' elica , simile a quella del DNA , grazie ai ponti disolfuro (ossia legami tra gli atomi di zolfo ) fra le diverse molecole di cisteina, ai legami salini , ai ponti idrogeno e all'intervento di varie altre proteine . Sono queste forti interazioni chimiche a rendere i capelli robusti, compatti ed elastici , assicurandone la giusta resistenza alla trazione . La particolare conformazione ad α-elica della cheratina permette, invece, di mantenere una stretta coesione che conferisce rigidità, stabilità e resistenza , ma allo stesso tempo, in virtù dei ponti idrogeno presenti, mantiene una certa flessibilità . Il livello successivo è rappresentato dall'avvolgimento di tre α-eliche fra loro: quest'organizzazione forma una protofibrilla . Alla fine, l'aggregazione di numerosi filamenti in fasci va a costituire la corteccia del capello .

La cheratina è una delle componenti principali della fibra capillare , essendo presente in una percentuale compresa fra il 65% ed il 96%. Si tratta, in particolare, di una proteina fondamentale per la chioma, molto resistente ed insolubile in acqua, costituita da lunghe catene di amminoacidi , nelle quali sono interposte diverse vitamine ed oligoelementi .

Trattamento alla Cheratina

Cos'è e Come Funziona

I trattamenti a base di cheratina formulati per l'hair care routine sono formule che agiscono ricostruendo la fibra capillare, riportando caratteristiche quali tono, elasticità e corposità. Allo stesso tempo, le molecole di cheratina vegetale o idrolizzata contenute in questi prodotti contrastano l'effetto crespo ed esercitano sulla superficie dei capelli un'azione protettiva e filmogena, che li rende soffici, levigati e facilmente gestibili.

Per riparare la chioma e mantenere sempre il capello sano e corposo, è consigliabile utilizzare shampoo, maschera e, prima dell'asciugatura, prodotti leave-on a base di cheratina, almeno un paio di volte a settimana.

Cheratina a casa: errori da evitare Non usare prodotti che contengono sale (es. spray per le beach waves), poiché stacca la cheratina, invalidando i benefici della hair care routine che la contengono;

Se la piastra per lisciare (o il ferro per arricciare) viene passata quando la capigliatura non è perfettamente asciutta, i capelli si bruciano.

A chi è indicato

Il trattamento con prodotti a base di cheratina si può effettuare su qualsiasi tipologia di capello, ma è particolarmente indicato per chi desidera domare una chioma indisciplinata, rinforzarla o riparare i danni di una beauty routine o di uno stile di vita non equilibrato, restituendo elasticità e robustezza.

I prodotti hair care a base di cheratina sono indicati, inoltre, a chi ha capelli particolarmente secchi e molto sensibilizzati, che appaiono sfibrati e tendenti alla rottura: la cheratina penetra nella fibra capillare per mantenerla nutrita, morbida e lucida. Per questo motivo, il trattamento è ideale anche per chi vuole eliminare l'effetto crespo. La cheratina è in grado di rendere i capelli facilmente disciplinabili e più resistenti a umidità e aggressioni ambientali (per questo motivo, è particolarmente indicata nei mesi invernali).

Trattamenti a base di Cheratina dal parrucchiere

I prodotti alla cheratina per l'uso domestico sono diversi dal trattamento lisciante alla cheratina proposto in salone (nota anche come Brazilian blow out, ricostruzione o stiratura a base di cheratina). In quest'ultimo caso, vengono utilizzati innanzitutto degli attivi che lavorano in sinergia tra di loro per aprire le squame dei capelli e prepararli a ricevere il prodotto; dopo aver lavato i capelli, il parrucchiere applica il trattamento alla cheratina idrolizzata (vegetale o meno a seconda del brand) e lo mantiene in posa da 25 a 60 minuti, prima di sciacquare, asciugare e passare la piastra, che termosalda il prodotto. Il tempo di posa e il numero di volte che si passa la piastra consentono di personalizzare la resa finale poiché modificano e risaldano la forma della fibra capillare. La differenza della permanente o della stiratura rispetto alla cheratina è che quest'ultima non modifica chimicamente la fibra capillare, cioè non rompe i ponti disolfuro, ma li rende plastici per cambiargli forma. Per questo, i capelli lisci dopo il trattamento con cheratina possono mantenere una piega mossa o riccia. I trattamenti da fare a casa sono più dolci, eliminano il crespo senza intervenire sulla struttura del capello.