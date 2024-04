Cheiloplastica, per la bellezza e la salute delle labbra Le labbra opportunamente valorizzate sono non solo uno strumento di seduzione, ma anche una delle parti del nostro corpo che può dire molto di noi e del nostro modo di essere. Il loro volume, la loro forma e il loro colore influenzano l'intera armonia del volto e catalizzano l'attenzione mentre parliamo, mangiamo o ci esprimiamo. Nell'osservare il nostro viso, però, potremmo trovarle sciupate, invecchiate o semplicemente non all'altezza delle nostre aspettative. Potremmo così iniziare a pensare di ricorrere alla medicina estetica o, ancor più specificamente, alla chirurgia plastica. È proprio in quest'ultimo ambito medico che si inquadra la cheiloplastica, un'opzione sicuramente risolutiva se volete trasformare le labbra. Chiaramente, le domande da farsi in merito sono tante perché si tratta pur sempre di un intervento, dunque il primo consiglio è quello di consultare un medico altamente qualificato per ottenere tutte le informazioni del caso: noi cercheremo di fornirvi tutte le informazioni utili per arrivare preparate all'incontro, ma prima non dimenticatevi di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Che cos'è la cheiloplastica? La cheiloplastica è un trattamento chirurgico finalizzato alla correzione estetica o pratica delle labbra. Come attesta lo studio A comprehensive review of surgical techniques in unilateral cleft lip repair, è uno degli interventi che riesce non solo a migliorare l'aspetto di questa parte del nostro viso, ma che fa sì che vengano mantenute le corrette proporzioni e che non ci siano modifiche che ne alterino le funzionalità. A differenza di altre soluzioni estetiche o chirurgiche, infatti, la cheiloplastica si incentra sull'armonizzazione con la struttura facciale (come spiega lo studio Geometric Analysis of Classic Cheiloplasty) e sulla preservazione delle caratteristiche anatomiche della regione naso labiale. La procedura, considerata sicura, può essere eseguita per una serie di motivi, tra cui: Migliorare l'aspetto complessivo delle labbra;

Correggere difetti congeniti o acquisiti;

Ripristinare la simmetria dopo un trauma;

Ripristinare simmetria e funzionalità dopo un intervento chirurgico;

Trattare condizioni mediche. A scegliere come intervenire, in ogni singolo caso, è chiaramente il chirurgo plastico. Il medico valuterà attentamente le nostre esigenze e le nostre aspettative e pianificherà le modalità dell'intervento in base a tutte le necessità del caso. Per approfondire: Labbra: come sono fatte? Anatomia e funzioni

Le diverse tipologie di cheiloplastica A seconda delle esigenze, esistono diverse tipologie di cheiloplastica, ognuna delle quali mira a trattare specifiche condizioni o problemi delle labbra. Eccole una per una: Aumentativa : questa tipologia di cheiloplastica è finalizzata all'aumento del volume delle labbra. In questo caso il chirurgo utilizza dei filler o degli innesti di tessuto. È comunemente eseguito per migliorare il contorno labiale, aumentare la piena del labbro superiore o inferiore, o correggere labbra sottili o appiattite;

: questa tipologia di cheiloplastica è finalizzata all'aumento del volume delle labbra. In questo caso il chirurgo utilizza dei filler o degli innesti di tessuto. È comunemente eseguito per migliorare il contorno labiale, aumentare la piena del labbro superiore o inferiore, o correggere labbra sottili o appiattite; Riduttiva : al contrario, la cheiloplastica riduttiva è volta a ridurre le dimensioni delle labbra. Questo intervento può essere eseguito per correggere labbra troppo grandi o protrudenti, ridurre la prominenza del labbro superiore o inferiore, o trattare condizioni come il morso o la malocclusione;

: al contrario, la cheiloplastica riduttiva è volta a ridurre le dimensioni delle labbra. Questo intervento può essere eseguito per correggere labbra troppo grandi o protrudenti, ridurre la prominenza del labbro superiore o inferiore, o trattare condizioni come il morso o la malocclusione; Ricostruttiva : la cheiloplastica ricostruttiva è utilizzata per ripristinare la forma e la funzione delle labbra dopo un trauma, un intervento chirurgico o una malattia. Questo può includere la riparazione di ferite, la ricostruzione di parti mancanti delle labbra o la correzione di deformità congenite;

: la cheiloplastica ricostruttiva è utilizzata per ripristinare la forma e la funzione delle labbra dopo un trauma, un intervento chirurgico o una malattia. Questo può includere la riparazione di ferite, la ricostruzione di parti mancanti delle labbra o la correzione di deformità congenite; Bilanciamento e simmetrizzazione: infine, questa tipologia di cheiloplastica punta a correggere asimmetrie congenite o acquisite, come quelle causate da lesioni o interventi chirurgici precedenti. Ancora una volta vi ricordiamo che confrontarvi con uno specialista è l'unico modo per trovare il trattamento più adatto alle vostre esigenze. Per approfondire: Filler labbra: tecniche, trattamento, rischi e complicanze

Dove fare la cheiloplastica? La cheiloplastica è un intervento chirurgico che pertanto viene eseguito da chirurghi plastici specializzati. Può essere eseguita in ospedali, cliniche chirurgiche o centri medici autorizzati che dispongono delle strutture e delle attrezzature necessarie per condurre l'intervento in modo sicuro e sterile. È importante scegliere un chirurgo plastico esperto e qualificato che abbia una vasta esperienza nella realizzazione di interventi di cheiloplastica. Prima di prendere una decisione, è consigliabile cercare referenze, consultare le recensioni dei pazienti e programmare una consultazione iniziale per discutere i propri obiettivi, esplorare le opzioni di trattamento disponibili e valutare se la cheiloplastica sia l'opzione giusta per te. Durante la consultazione, il chirurgo plastico esaminerà le tue labbra, discuterà dei risultati attesi e ti fornirà tutte le informazioni necessarie sulle procedure, i rischi e i tempi di recupero. È importante porre tutte le domande che hai in mente e chiarire ogni dubbio prima di procedere con l'intervento. Assicurati di scegliere una struttura sanitaria affidabile e un chirurgo plastico di fiducia per garantire la massima sicurezza e la migliore esperienza chirurgica possibile.

Come si esegue la cheiloplastica? Adesso scendiamo ancor più nel dettaglio per farvi capire esattamente cosa dovreste aspettarvi da un intervento di cheiloplastica. Una volta fatto il consulto, il medico chirurgo potrebbe chiedervi di eseguire degli esami diagnostici e potrebbe anche suggerirvi alcune restrizioni alimentari nelle ore immediatamente precedenti alla procedura. Il giorno dell'intervento, invece, agirà così: Anestetizzerà la parte : generalmente e se stiamo ricorrendo all'intervento più per modifiche estetiche, si tratta di un'anestesia locale;

: generalmente e se stiamo ricorrendo all'intervento più per modifiche estetiche, si tratta di un'anestesia locale; Eseguirà l'intervento : a questo punto, il chirurgo inietterà il filler, impianterà la protesi o rimuoverà il tessuto in eccesso;

: a questo punto, il chirurgo inietterà il filler, impianterà la protesi o rimuoverà il tessuto in eccesso; Chiuderà delle incisioni : se sono state impiantate protesi, rimossi tessuti o se sono state necessari degli interventi più approfonditi, il chirurgo provvederà a chiudere le incisioni. Potrebbero essere necessari anche dei punti;

: se sono state impiantate protesi, rimossi tessuti o se sono state necessari degli interventi più approfonditi, il chirurgo provvederà a chiudere le incisioni. Potrebbero essere necessari anche dei punti; Disinfetterà la parte: sia che si tratti di una semplice iniezione sia che si tratti di un intervento più complesso, il chirurgo disinfetterà l'intervento. Se la tipologia di cheiloplastica effettuata è più complicata o invasiva, potrebbe essere richiesta la permanenza in clinica per un monitoraggio post operatorio, che dovrebbe però durare poche ore o al massimo un giorno. In seguito ci si accorderà per la fase di follow-up, una serie di controlli post-operatori per monitorare il progresso del recupero e per ottimizzare i risultati a lungo termine. Per approfondire: Labbra: medicina e chirurgia