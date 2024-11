La skin tint è un siero viso leggermente pigmentato che conferisce poco nutrimento e un tocco di uniformità alla pelle . È il prodotto perfetto per chi sente di non aver bisogno del fondotinta , per chi sa che avrà davanti una giornata faticosa (o di attività fisica) ma non vuole rinunciare a un po' di luce. Ottimo anche per chi non ha particolari difetti da nascondere, ma vuole accendere il suo incarnato.

Infine, nel caso del siero viso pigmentato, l'obiettivo è mettere in risalto la propria bellezza naturale, anche se non priva dei difetti tipici dell'età (es: brufoli, piccole rughe , segni della stanchezza).

Questi tre prodotti di cui si sente tanto parlare sono diventati molto popolari negli ultimi anni, e sono una scelta eccellente, specialmente per le pelli che non presentano particolari inestetismi o per chi preferisce applicare un prodotto più leggero del fondotinta.

Il fondotinta è la copertura più completa in assoluto , e in base al sottotono della pelle può essere utilizzato per uniformarla o, in molti casi, opacizzare una pelle grassa che tende a diventare lucida. Si tratta del prodotto perfetto per chi desidera una buona copertura. La durata della stessa, e la capacità di mantenersi uniforme durante la giornata, dipende però dalla qualità del cosmetico e dalla sua compatibilità con la pelle.

La CC cream, (Color Correcting) è una crema per la correzione del colore. Questa formula leggera unisce le proprietà della crema idratante e della BB cream pigmentata. Corregge le imperfezioni, dona luminosità e si applica come la crema viso, anche con le mani. Attenzione però: la CC Cream tende ad essere più pigmentata , e dovrà essere sfumata con attenzione nelle aree perimetrali del viso, come per esempio in prossimità delle orecchie o del collo.

L'obiettivo della BB Cream è conferire una lieve uniformità all'incarnato senza appesantire , specialmente nelle giornate molto calde, o per tutte coloro che, per esempio, desiderano un po' di copertura.

La BB Cream , dove la doppia B sta per "blemish balm", ovvero balsamo contro le imperfezioni. È un cosmetico che viene solitamente definito come " crema leggermente pigmentata ". La sua composizione leggera non ostruisce i pori e offre una copertura non completa, ma dall'effetto davvero naturale e delicato.

La BB Cream è leggermente più coprente (sebbene non adatta a tutti i tipi di discromie) e più idratante. Pur essendo un'ottima soluzione per l'estate , resta leggermente più "pesante" della skin tint.

In ultimo, questo prodotto è pensato per esaltare la texture naturale della pelle senza sostituirne il colore, come avviene per esempio col fondotinta. È la soluzione perfetta per una copertura minimale dall'effetto luminoso , ed è l'ideale per tutte coloro che non vogliono coprire la pelle, ma desiderano solamente ravvivarne la bellezza naturale.

La skin tint è make-up "no make-up" effetto ultra naturale. Di solito ha la stessa consistenza di un siero ed è pigmentata, ma fornisce una copertura leggera che, ripetendo l'applicazione, può essere modulata in base alle esigenze. Può contenere piccole quantità di idratanti o nutrienti, e anche di antiossidanti . Si applica facilmente anche con le dita e uno specchietto , senza doversi troppo preoccupare se ci siamo dimenticate delle aree del viso: la copertura è talmente leggera, e luminosa, da non coprire né nascondere le caratteristiche uniche della pelle.

Meglio il fondotinta o la crema viso colorata?

La risposta a questa domanda dipende molto dalle condizioni della pelle e dalle preferenze individuali della persona, oltre che naturalmente all'occasione.

Per le giornate attive fuori casa, in condizioni di pelle ottimale, la skin tint è la soluzione per un make-up "no make-up" che può dare quel tocco in più senza appesantire, e soprattutto lasciando respirare la pelle. La BB Cream è lo step direttamente successivo, per chi sentisse il bisogno di una leggera idratazione e pigmentazione, senza strafare.

Se per esempio desideri celare le lentiggini, le macchie o i brufoli, devi lasciar perdere la skin tint e optare per fondotinta o CC Cream. Infatti, chi desidera un finish impeccabile o sente il desiderio di nascondere inestetismi visibili può optare per questi due prodotti.

