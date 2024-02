Perché utilizzare i cerotti lifting? La maggior parte delle persone iniziano a vedere i primi segni del tempo sulla pelle tra i 30 e i 40 anni, e molte più donne ricorrono ai cerotti lifting oltre alle solite creme antietà o ad un vero e proprio lifting. I peggior nemici della luminosità e della tonicità della nostra pelle del viso sono le linee sottili, le rughe e la perdita di volume sulle guance. Tradizionalmente, un lifting completo era l'unica vera opzione per affrontare queste preoccupazioni, ma molti pazienti, in particolare quelli di età relativamente giovane, non si sentivano del tutto pronti o in grado di sottoporsi alla procedura. Fortunatamente, la chirurgia estetica offre ora a uomini e donne una varietà di opzioni e alternative per il lifting del viso, adatto anche agli over, molte delle quali possono essere di grande beneficio per i pazienti che cercano risultati sorprendenti senza i costi e i tempi di recupero associati a un lifting completo. Prima di scoprire, dunque, come funzionano i cerotti lifting, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Come si usano i cerotti lifting viso Li avrete sicuramente visti in tv o sui social usati da molte star: i cerotti lifting per il viso sono passati da essere una tendenza a una vera e proprio risorsa per la lotta agli inestetismi del viso dovuti all'età. Questa tecnica è nata in Russia, si è diffusa in Corea del Sud e è arrivata anche da noi e prende il nome di face taping. Nel complesso, funziona molto facilmente: sono dei nastri adesivi in cotone che sollevano la pelle del nostro viso, "tirandola" e modellandola. L'effetto antietà è garantito, e sempre più donne lo stanno preferendo al lifting tradizionale, essendo una tecnica molto meno invasiva (seppure la durata sia inferiore) e più economica. La loro funzione è quella di distendere i muscoli del viso, con un'azione meccanica che agisce sul sistema linfatico e su quello sanguigno. Si applicano i cerotti in punti strategici, dal contorno occhi, ai lati delle labbra e le tempie, e questi agiscono con un micro massaggio, il cui compito è quello di contrastare la comparsa di rughe più o meno profonde. Il face taping non si sostituisce al lifting, che resta una soluzione più duratura, quasi definitiva, e non dobbiamo abbandonare le creme anti age e la nostra beauty routine, ma è un ottimo alleato alla lotta contro il trascorrere del tempo e i suoi effetti. Per approfondire: Face Taping: cosa è e quali sono i benefici

Come si mettono i cerotti per le rughe Si applicano di notte

Pelle detersa e asciutta

Non più di dieci ore al giorno

Ogni giorno per una settimana Possiamo recarci in un centro specializzato, così come possiamo applicare i cerotti per le rughe anche a casa. Ovviamente dobbiamo seguire le istruzioni degli esperti per l'applicazione. Il nastro va applicato sul nostro viso di notte, dato che va tenuto dalle otto alle 10 ore al giorno. Il trattamento va fatto dopo la skin care, o almeno sulla pelle correttamente detersa e, ovviamente, asciutta. Si applica su zone del viso ben precise, a seconda delle nostre esigenze (inutile farlo in punti tonici o privi di rughe e solchi). I cerotti per le rughe vanno applicati ogni giorno per una settimana, fino a un massimo di dieci giorni, per ottenere dei risultati visibili. Per approfondire: Come ridurre le rughe del contorno occhi: trattamenti a effetto istantaneo

Cosa fare per tirare su il viso? Cerotti lifting viso

Crema notte tonificante

Siero tonificante Il rilassamento cutaneo è un altro nemico dei cerotti lifting, che ci aiutano a combatterlo. Una pelle rilassata vuol dire che sta perdendo elastina, collagene e adipe, indispensabili per la tonicità. L'azione meccanica tirante dei cerotti lifting aiuterà il nostro viso a essere meno disteso mantenendo comunque un effetto naturale. Utilizziamo poi una crema notte tonificante, che contrasta la gravità lavorando sulla pelle distesa durante il sonno, e tonifica i rilassamenti cutanei anche del collo e del décolleté. Lo stesso dicasi per un siero tonificante, che stimola tutti i processi coinvolti nella sintesi del collagene e dell'elastina.

Cerotti invisibili per lifting viso Oltre al tradizionale face taping, che usa dei nastri di cotone colorati, esistono anche dei cerotti lifting invisibili per il viso. Sono ancora più facili da usare, e spesso vengono posti ai lati estremi del nostro volto, vicino all'attaccatura del cuoio capelluto, potendo persino essere nascosti dai capelli. Con la pelle pulita e asciutta, applicarli sulla zona del viso indicata seguendo le istruzioni fornite. Il design trasparente e la finitura opaca ne facilitano l'occultamento e anche i capelli contribuiscono a nasconderne l'uso. Possono essere usati anche di giorno, e offrono un effetto ringiovanente e rassodante anche subito, proprio perché possiamo usarli anche in pubblico.