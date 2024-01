Naturalmente, si tratta di un metodo che potrebbe non essere ben tollerato da tutti, in particolare da chi presenta una pelle particolarmente sensibile.

Di contro, è pur vero che, alcune persone, possono osservare la ricrescita di alcuni peli già dopo una settimana dall'avvenuta epilazione tramite ceretta. Ciò accade quando sulla pelle sono presenti peli che si trovano in diverse fasi della loro crescita e che, molto probabilmente, al momento della ceretta, non erano ancora "spuntati".

In linea generale, i peli strappati con la ceretta non ricresceranno prima di due-quattro settimane, garantendo un effetto liscio e privo di peli superflui decisamente duraturo rispetto ai classici metodi depilatori.

Da non sottovalutare il fatto che l'uomo, proprio in virtù della sovrabbondante peluria, è più soggetto agli effetti indesiderati. In linea generale, per lui la ceretta significa maggiori irritazioni, dolore più intenso, ricrescita accelerata e un'alta percentuale di peli incarniti .

La ceretta araba è più delicata rispetto agli altri metodi finora descritti e la si può eseguire sia in casa propria preparando da sé il composto, sia acquistando kit già pronti; così come la si può eseguire presso i centri estetici che offrono anche questa metodica di epilazione.

Esistono numerose "ricette" per la preparazione del composto da usare in questo tipo di ceretta, alcune di queste, ad esempio, prevedono l'aggiunta di miele, al fine di sfruttarne le proprietà emollienti .

Dopodiché, il composto deve essere raffreddato e in seguito spalmato sulle aree da epilare. Infine, si procede strappando il tutto come se si stesse eseguendo una classica ceretta.

La ceretta a rullo, in verità, non si differenzia molto dalle tipologie di ceretta finora descritte. Tuttavia, per stendere la cera sull'area da trattare, essa si avvale di un apposito strumento dotato, appunto, di un rullo. Questo strumento possiede anche un serbatoio all'interno del quale viene caricata la cera (attraverso apposite ricariche vendute sia al supermercato, sia in profumeria) che dovrà essere riscaldata prima di essere applicata.

La ceretta a freddo consente di depilarsi in autonomia, senza ricorrere all'intervento dell'estetista ed eliminando il rischio di scottature. Anche se l'efficacia è in genere minore rispetto al metodo tradizionale, la ceretta a freddo è ideale per trattare le zone corporee più sensibili, come l'inguine ed il labbro superiore.

La temperatura di fusione varia da prodotto a prodotto (in genere si attesta intorno ai 50°C); per questo motivo è importante fare riferimento alle istruzioni riportate sulla confezione.

La ceretta è un metodo ideale per rimuovere grandi quantità di peli in una sola volta. Secondo il classico metodo a caldo, la cera -solida a temperatura ambiente - viene riscaldata per fonderla e renderne più agevole la spalmatura che deve sempre avvenire lungo la direzione di crescita del pelo .

Inoltre, se ne sconsiglia l'impiego in persone che soffrono di particolari disturbi del sistema circolatorio, come ad esempio, vene varicose , insufficienza venosa e fragilità capillare . Naturalmente, l'uso della ceretta deve essere evitato anche sulla cute lesa, infiammata e/o irritata, così come in presenza di patologie della pelle.

