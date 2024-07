Cosa sono le ceramidi? Le ceramidi sono dei grassi naturali, nello specifico dei lipidi, che sono contenuti nella nostra pelle ma che vengono anche usati come ingredienti di molti prodotti di skincare. Grazie alle ceramidi si evita la perdita di umidità e la nostra cute resta protetta dalle aggressioni esterne da parte di batteri, inquinamento e sostanze irritanti in genere.

A cosa servono le ceramidi? Rinforzano la barriera cutanea;

Proteggono la pelle dall'attacco di agenti esterni;

Contrastano l'invecchiamento;

Limitano e combattono la disidratazione. Le ceramidi rappresentano uno degli elementi più importanti della nostra barriera cutanea, in grado di garantire una pelle molto più integra. Come già accennato, contribuiscono a evitare la perdita di umidità, sollevando un muro contro l'attacco di agenti esterni. Una pelle che evidenzia un livello di ceramidi non adeguato invecchia più facilmente e risulta maggiormente soggetta a irritazione. Se adeguatamente integrati, invece, i ceramidi creano una sorta di schermo che impedisce alla pelle di diventare più fragile e disidratarsi.

Perché le ceramidi servono nella skincare? Per tutte le ragioni succitate, le ceramidi sono considerate fra gli ingredienti di un'ottima skincare. Ideali per ogni tipo di pelle, offrono un supporto cruciale soprattutto per epidermidi molto sensibili, mature e secche. Ne traiamo giovamento principalmente durante la bella stagione. In questo modo ci si può assicurare una pelle sana, ma non solo, anche compatta e luminosa. Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista American Journal of Clinical Dermatology nel 2003 ha evidenziato la crucialità delle ceramidi: "Rappresentano il principale costituente lipidico dei fogli lamellari negli spazi intercellulari. Tali fogli si ritiene forniscano la proprietà di barriera dell'epidermide. (…) È noto che le ceramidi svolgano un ruolo chiave nella strutturazione e nel mantenimento della funzione di barriera della permeabilità all'acqua della pelle. (…) La maggior parte delle patologie cutanee che presentano una diminuzione della funzione di barriera presenta una diminuzione del contenuto totale di ceramidi".

Quali sono le ceramidi essenziali? Ceramide 1;

Ceramide 2;

Ceramide 3;

Ceramide 4;

Ceramide 5;

Ceramide 6. Le ceramidi presenti nella nostra epidermide vengono classificate in 12 tipologie. Principalmente in ambito cosmetico si sfruttano le seguenti. Partiamo dalla Ceramide 1, sfruttata al fine di poter ripristinare la barriera lipidica di cui necessitiamo, laddove danneggiata. È in grado di garantire il trattenimento dell'acqua, il che favorisce l'idratazione della propria cute. La Ceramide 2 contribuisce, allo stesso modo, a ripristinare la nostra barriera lipidica della pelle. Una tipologia che garantisce vantaggi soprattutto alle persone dalla pelle secca e matura. Queste infatti hanno enormemente bisogno di una pelle più elastica e idratata. Al tempo stesso contribuisce alla tutela da parte dell'aggressione costante di fattori esterni. Proseguiamo con la Ceramide 3, che non si limita al ripristino della barriera lipidica della cute. La sua azione chiave è quella anti-età, contribuendo a contrastare la comparsa di rughe. La Ceramide 5 e 6, infine, assicurano rispettivamente un meccanismo di difesa più efficace e un'esfoliazione naturale. La 6, nello specifico, contribuisce a ottenere una pelle più levigata e uniforme, grazie a una regolazione del turnover cellulare.

Dove si trovano le ceramidi? Creme viso;

Creme per il contorno occhi;

Face mist;

Sieri viso. I prodotti cosmetici a base di ceramidi sono in commercio dagli anni '90, ma di recente il quantitativo dell'offerta è decisamente aumentato sia per via dei loro molteplici benefici sia per il fatto che ogni tipologia di cosmetico ha delle specifiche proprietà. Le creme viso a base di ceramidi rafforzano le difese, sigillando l'idratazione e, in generale, portando equilibrio. Si realizza una vera e propria prevenzione contro l'invecchiamento. Si può parla di vero e proprio prodotto antietà. Nelle creme per il contorno occhi si ottiene una riduzione netta, con il tempo, dei ben noti segni di stanchezza. Non spariranno del tutto dall'oggi al domani, soprattutto proseguendo nel condurre uno stile di vita molto logorante, ma la diminuzione sarà evidente nel tempo, insieme con le occhiaie. Un contributo chiave per un aspetto visibilmente più riposato e giovane. Utilizzare uno spray face mist alla ceramide vuol dire beneficiare di un prodotto idratante e nutriente. Questo è in grado di trattenere l'acqua e migliorare il livello d'idratazione della pelle. Le ceramidi rappresentano infine un valore aggiunto anche nei sieri viso. Un alleato prezioso che porta equilibrio soprattutto per le pelli che necessitano di protezione e idratazione. Una manna per le epidermidi secche che tendono facilmente a sviluppare rughe e solchi.