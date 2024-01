Cellulite: dieta e attività fisica

Per approfondire:

Anomalie frequenti sono il cosiddetto " stivale " - in presenza del quale la cellulite colpisce la caviglia , il polpaccio e il ginocchio, dando origine a disturbi circolatori - il " salsicciotto " - con cellulite localizzata nella zona posteriore della coscia, vicino all' articolazione del ginocchio - e la " culotte de cheval " o " pantaloni da cavallerizza ", con eccessiva iperlordosi lombare e addome prominente , rilassamento muscolare e cellulite nella zona dei glutei e delle cosce.

Le zone in cui si localizza di preferenza sono le natiche , il ventre , i polpacci , l' esterno delle cosce , la nuca e le braccia .

Nel caso si volesse la certezza matematica di trovarsi in presenza di cellulite si può ricorrere alla " termografia ".

Generalmente la cellulite si presenta in quattro modi diversi a seconda del livello di gravità :

E ricorda... non utilizzare diuretici nel tentativo di eliminare la ritenzione idrica: molte donne ricorrono a questo sistema, che però risulta inutile e controproducente perché regala risultati solo temporanei e crea un circolo vizioso che, nel lungo periodo, può dare problemi di salute anche gravi.

Come si è visto, la cellulite è una condizione infiammatoria dei tessuti, sostenuta da problemi circolatori. Ecco di seguito alcuni punti da ricordare nell'impostazione di uno schema dietetico in presenza di cellulite:

Attività fisica e cellulite

Il trattamento della cellulite non può essere univoco, ma deve avvalersi di terapie specifiche, attività fisica e diete appropriate.

È da sottolineare che le cure "locali" (massaggi, agopuntura, talassoterapia, idromassaggi, saune, termomassaggi, linfodrenaggio, mesoterapia, bagni, applicazioni ecc.), avulse da un piano d'intervento che coinvolga ginnastica e dieta, possono portare a miglioramenti ma non a una vera e propria inversione del processo.

Il trattamento sarà condizionato dallo stato di gravità della cellulite; a seconda delle fasi si ricorrerà a metodiche dolci, tipo ginnastica e trattamenti localizzati, fino al trattamento chirurgico (tenendo presente che il risultato ottenuto non sarà comunque definitivo e la cellulite potrà riformarsi).

L'attività fisica riveste un ruolo di primaria importanza nel trattamento e nella prevenzione di questa patologia; il movimento, infatti, migliora la composizione corporea - aumentando il tessuto muscolare e sgonfiando quello adiposo -, ottimizza il ritorno venoso, il circolo linfatico e l'azione capillare sull'adipe.

Quale attività fisica praticare in palestra?

Si è visto che uno dei fattori di rischio per la cellulite è una cattiva composizione corporea, caratterizzata da bassa quantità di muscolatura.

Il tessuto muscolare, a livello metabolico, è da 10 a 20 volte più attivo di quello adiposo, sia a riposo che in attività. In effetti, è pressoché impossibile, o molto raro, vedere un culturista o un atleta di fitness con la cellulite.

Al tempo stesso, ricordiamoci che la cellulite colpisce il tessuto adiposo il quale, se più scarso, è anche meno interessato dal problema; quindi, spesso, il dimagrimento sta al centro del programma.

Nell'impostazione di un programma di bodybuilding, bisogna tenere sempre presente il concetto di gradualità, partendo da esercizi a corpo libero o con piccoli sovraccarichi.

Prendetevi il tempo necessario per realizzare dei cambiamenti di rilievo (almeno un anno), poiché mai come in questo caso la fretta è controproducente; riattivare un tessuto inerte, infatti, è un processo che richiede tempo.

Occorre dare la giusta importanza all'attività aerobica, per riattivare la circolazione, e all'allenamento di forza. Possono essere molto utili le metodiche promiscue, come l'allenamento funzionale e/o metabolico a circuit training, perché ha un effetto promiscuo tra pesi e cardio.