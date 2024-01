La cellulite peggiora d'inverno?

Siamo abituate a trattarla soprattutto come un inestetismo, ma la cellulite è a tutti in effetti una patologia. E, come altre affezioni, in alcuni momenti dell'anno può peggiorare o apparire ancora più evidente rispetto ad altri momenti. Per esempio, durante l'inverno potrebbe capitarci di notarla in modo ancora più evidente o che ci sembri impossibile da debellare.

Ma come mai proprio durante con il freddo la cellulite può peggiorare? Oggi siamo qui proprio per rispondere a queste domande e per capire come possiamo evitare di veder aggravare la nostra pelle a buccia d'arancia. E, piccolo spoiler: la verità è che bastano un po' di attenzione, tanta volontà e un pizzico di costanza.