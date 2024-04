Il numero è enorme, addirittura circa 8 donne su 10 ne soffrono , anche se in modo diverso. Parliamo di cellulite , in assoluto uno degli inestetismi più diffusi, di cui ormai sono "vittime" anche gli uomini. La cellulite colpisce a tutte le età, anche se ha stadi diversi, più o meno seri. Si tratta di una condizione della pelle che si manifesta con un aspetto a buccia d'arancia e soprattutto in alcune zone del corpo: cosce, glutei , ma anche addome e braccia. È il risultato di una serie complessa di processi che coinvolgono il tessuto adiposo sottocutaneo e il microcircolo e può essere causata da fattori diversi . I più comuni:

Ci sono forme più severe che sono considerate una vera e propria patologia . È provocata da un'alterazione del derma e dell' ipoderma , ossia il tessuto connettivo che si trova sotto la pelle, ricco di cellule adipose . Questo stato d' infiammazione provoca una cattiva circolazione venosa, ritenzione idrica e anche un accumulo di tossine . Viene suddivisa in stadi diversi. È sempre bene conoscere lo stadio della cellulite in modo da trattarla nel modo migliore. Possono essere utili strategie diverse, anche combinate insieme. Consigliato un esame chiamato ecodoppler degli arti inferiori, per fare un esame attento della circolazione.

I trattamenti per la cellulite

Sono diversi e variano in base alla gravità e da persona a persona. Le esigenze possono essere diverse. Oltre alla dieta, al movimento, esistono trattamenti locali anche casalinghi, terapie fisiche come il massaggio o l'uso di dispositivi specifici, fino a interventi medici più invasivi per i casi più severi. La consultazione con un dermatologo o un professionista della medicina estetica può aiutare a determinare il percorso di trattamento più appropriato. Un aiuto utile contro la cellulite viene anche dal mondo dei fanghi. Sono utili a migliorare l'aspetto della pelle e ridurre la visibilità dei segni della cellulite. Questi trattamenti si basano sull'applicazione topica di miscele di sostanze minerali e organiche, come alghe marine, argilla, fitoestratti, sali minerali e altri ingredienti naturali con proprietà benefiche per la pelle. Hanno un effetto detox, stimolano di conseguenza il processo di detossificazione della pelle, favorendo l'eliminazione delle tossine accumulate nei tessuti. Aiutano non solo contro gli inestetismi della cellulite, ma riducono anche le adiposità.

L'efficacia di trattamenti in generale è bene dire che varia da caso a caso.