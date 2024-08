Quali sono le cause delle unghie fragili e come rafforzarle

Cosa sono le unghie fragili?

Con unghie fragili s'intende una predisposizione allo sfaldamento e alla rottura della lamina ungueale.

Le unghie possono diventare fragili, prive di elasticità e predisposte a danni a causa di fattori quali invecchiamento, carenze nutrizionali, condizioni mediche preesistenti e persino cause ambientali, come danni causati dalle sostanze chimiche presenti nei prodotti per la pulizia domestica.

Fortunatamente, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere per curare e prevenire la fragilità delle unghie.

Quanto sono comuni le unghie fragili?

L'onicoschizia, termine medico usato per indicare le unghie fragili, colpisce circa una persona su cinque. Le persone di tutte le età possono avere unghie fragili, anche se sono più comuni tra le persone con più di 50 anni.