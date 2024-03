Capelli e menopausa: cosa succede? La menopausa è una fase della vita femminile caratterizzata da cambiamenti ormonali significativi che possono influenzare la salute e l'aspetto del nostro corpo. Tra i problemi comuni che molte donne affrontano durante la menopausa ci sono anche quelli legati ai capelli, che possono iniziare ad apparire sfibrati, opachi e fragili. Sappiamo che può essere un momento particolare, in cui si affrontano molte trasformazioni, ma ci sono diversi rimedi per avere di nuovo una capigliatura sana e folta. Cercheremo di approfondire insieme le cause dei capelli sfibrati e condivideremo alcuni rimedi e trattamenti per mantenere i capelli sani e luminosi anche in questa fase della vita, ma prima ti invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità di benessere e bellezza.

Le cause dei capelli sfibrati in menopausa Come abbiamo già detto, la menopausa è un momento di trasformazione. Si tratta di una fase di passaggio, che segna la fine dell'età fertile e che implica dei sensibili cambiamenti ormonali: il nostro organismo cambia tutti i suoi ritmi e riduce drasticamente la produzione di estrogeni e progesterone, mentre ad aumentare è la produzione di cortisolo. Proprio questi cambiamenti ormonali influenzano direttamente la salute dei capelli: la diminuzione degli estrogeni conduce infatti alla riduzione del sebo, sostanza oleosa che sulla pelle funge da barriera cutanea e sul cuoio capelluto contribuisce anche a rafforzare i capelli. Di conseguenza, la nostra chioma diventa più secca e meno elastica. Inoltre, la riduzione della produzione ormonale può anche indebolire i follicoli piliferi, causando la caduta dei capelli, il diradamento o la comparsa di ciocche sempre più fragili, spente e sottili. Per approfondire: Come cambiano i capelli con l'età?

Cosa fare se i capelli in menopausa sono sfibrati? Malgrado questi cambiamenti ormonali possano influenzare la salute dei capelli, esistono degli step da seguire per evitare che la situazione peggiori e che la nostra chioma appaia più giovane, forte e luminosa. Eccoli: Mantenere una dieta equilibrata;

Usare degli integratori appositi;

Ridurre al minimo la haircare routine;

Utilizzare prodotti specifici per la cura dei capelli;

Adottare pratiche di styling rispettose. Tutti questi passaggi possono contribuire a mantenere i capelli sani e luminosi anche durante questa fase della vita.

Integratori per capelli sfibrati Può anche essere utile assumere degli integratori appositi. I più indicati sono quelli di collagene, di biotina e vitamina D. Come mai? Perché queste sostanze cominciano a scarseggiare con l'avanzare dell'età, e ognuna ha un ruolo preciso. Nello specifico: Collagene : contribuisce a migliorare la struttura e la densità dei capelli, riducendone la perdita e la fragilità ;

: contribuisce a migliorare la struttura e la densità dei capelli, ; Biotina : migliora la resistenza e la lucentezza dei capelli;

: migliora la resistenza e la lucentezza dei capelli; Vitamina D: tutela la salute dei follicoli piliferi e la produzione di nuovi capelli sani e forti. Vi ricordiamo anche che mantenere un'adeguata idratazione è essenziale per la salute generale della chioma. Bere acqua a sufficienza acqua durante il giorno può contribuire a mantenere idratato il cuoio capelluto e a favorire la crescita dei capelli.

Routine dei capelli: perché è meglio utilizzare pochi prodotti Con l'avanzare dell'età e con l'arrivo della menopausa diventa essenziale ridurre l'haircare routine al minimo per un motivo molto semplice: troppi prodotti possono alterare la struttura del capello, che in questa fase della vita è già messa a dura prova dai nostri cambiamenti fisiologici. In linea generale, l'ideale sarebbe una routine di cura dei capelli composta da: Shampoo;

Balsamo;

Maschere;

Trattamenti mirati e oli naturali. Sono da ridurre dunque i prodotti con effetti cosmetici o di styling: il nostro obiettivo, in questa fase della vita, deve essere quello di curare la chioma detergendola, nutrendola e trattandola con cura.

Prodotti e trattamenti per i capelli sfibrati Oltre a ridurre al minimo la haircare routine, se notiamo che i nostri capelli appaiono sfibrati in menopausa dobbiamo ricorrere a precisi prodotti e trattamenti per capelli danneggiati e secchi, che possono aiutare a ripristinare l'idratazione e la lucentezza dei capelli. In particolare, dovremmo concentrarci su: Trattamenti ricostruttivi anti age : si trovano in forma di spray e fialette e contengono cheratina , pantenolo e ceramidi , sostanze che insieme fortificano la struttura, nutrono la chioma e la proteggono dai danni ambientali;

: si trovano in forma di spray e fialette e contengono , e , sostanze che insieme fortificano la struttura, nutrono la chioma e la proteggono dai danni ambientali; Trattamenti antiossidanti: si trovano in forma di maschera o oli, nutrono la chioma sfibrata e contengono vitamine ed estratti vegetali che, coniugati, combattono l'effetto dei radicali liberi e stimolano la produzione di collagene. In generale, ricordiamo anche di usare shampoo e balsami arricchiti con ingredienti idratanti come olio di argan, che possono nutrire il fusto del capello e penetrare in profondità agendo in modo benefico anche sul follicolo pilifero. Per approfondire: Trattamenti anti age per i capelli