Generalità I capelli secchi possono essere il risultato di squilibri interni o esterni all'organismo, anche se molto spesso prevalgono le cause di natura ambientale. Shutterstock Per molte persone - e per le donne in particolare - i capelli secchi costituiscono un problema estetico non da poco, poiché spesso e volentieri la secchezza conferisce ai capelli quel tanto odiato "effetto paglia" che dà, in un certo senso, una sensazione di trascuratezza.

Cause Come accennato, le cause che stanno alla base della comparsa dei capelli secchi possono essere sia di origine interna al nostro organismo, sia di origine esterna e, in particolare, di origine ambientale. Tra i fattori ambientali principalmente responsabili dei capelli secchi, infatti, ritroviamo: L'intensa irradiazione solare;

Il vento;

L'acqua salata. Tra le insidie più pericolose cui vengono quotidianamente esposti i capelli ricordiamo, inoltre: Il frequente ricorso ad alcuni trattamenti cosmetici (decolorazioni, permanenti, eccessiva vicinanza del phon al cuoio capelluto ecc.);

L'uso di detergenti o prodotti eccessivamente aggressivi (come le tinte) o non adatti al proprio tipo di capello;

Il contatto con agenti irritanti (come, ad esempio, il cloro contenuto nell'acqua delle piscine). Oltre a ciò, i capelli secchi possono essere anche il risultato di una scarsa attività sebacea o, più raramente, di determinate condizioni patologiche, come l'anemia o i disturbi della tiroide (ipo- o ipertiroidismo). Infine, all'origine del problema possono esservi anche fattori nutrizionali, come una dieta troppo rigida o carente di vitamine ed acidi grassi essenziali. In molti casi, la secchezza riguarda solamente le punte e non l'intero fusto dei capelli. In situazioni del genere, le cause - più che di origine interna - sono di origine esterna ed imputabili prevalentemente a trattamenti sbagliati o all'esposizione eccessiva e non protetta a fattori ambientali ed atmosferici di vario tipo.

Caratteristiche I capelli secchi conferiscono alla chioma quello che può essere definito un "effetto paglia". Difatti, i capelli secchi si caratterizzano per un aspetto spento, opaco e arido. Inoltre, i capelli che soffrono di secchezza tendono a spezzarsi facilmente e a dare origine a doppie punte con estrema facilità.