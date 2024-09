Capelli rovinati dalla decolorazione: cosa fare?

Come fare se i capelli si rovinano dopo una decolorazione? Le soluzioni nel caso in cui la decolorazione rovini i capelli sono diverse e prevedono principalmente di nutrire i capelli ed evitare procedure che potrebbero peggiorare la situazione. Si deve sostanzialmente agire sia dall'interno che dall'esterno con la corretta alimentazione e con l'applicazione di prodotti ad hoc per idratare, nutrire e riparare.

Cos'è la decolorazione? La decolorazione è il processo chimico che schiarisce i capelli. Nella maggior parte dei casi e se effettuata da un professionista può dirsi sicura, ma può capitare che a volte risulti troppo aggressiva per le chiome, che finiscono per rovinarsi.

Che danni può fare la decolorazione? Può sfibrare i capelli;

Può bruciarli;

Può spezzarli;

Può renderli di colori indesiderati. Se molto aggressiva, ripetuta troppe volte o fatta da mani non esperte o peggio ancora fai da te, la decolorazione può portare a diversi danni. Il più comune è quello di sfibrare i capelli, rendendoli spenti, opachi, sottili, crespi e tendenti alla rottura. Ma non solo, dopo uno schiarimento di capelli non andato a buon fine, la chioma può anche risultare di un colore non corrispondente alle aspettative, virando verso il giallo o, nella peggiore delle situazioni, il verde o l'arancione. Infine, nei casi più gravi, i capelli possono risultare addirittura bruciati.

Come recuperare i capelli dopo la decolorazione? Lavarli con prodotti specifici;

Fare maschere idratanti e nutrienti;

Fare un trattamento alla cheratina. Se si vuole recuperare la chioma dopo una decolorazione che ha lasciato strascichi negativi, la cosa fondamentale è quella di idratarla e nutrirla, scegliendo per il lavaggio prodotti privi di parabeni e siliconi e il più possibile naturali. Ottimi quelli a base di oli vegetali e ceramidi. Anche le maschere sono un alleato prezioso che non dovrebbe mai mancare nella haircare routine dei capelli rovinati dalla decolorazione, sempre da scegliere con ingredienti idratanti, nutrienti. Se la situazione è più delicata e i capelli risultano molto crespi e sfibrati, un'opzione da tenere seriamente in considerazione è anche quella di sottoporsi a un trattamento alla cheratina. La cheratina è una proteina già presente nel capello, che però ne è carente se danneggiato e che può essere incrementata dal parrucchiere con una procedura semplicissima che consente di rivitalizzare i capelli, rinforzarli e renderli più brillanti. Per approfondire: Cheratina: cos’è? Funzioni e salute dei capelli

Come trattare i capelli rovinati dalla decolorazione? Fare attenzione a come li si asciuga

Usare un pettine a denti larghi. Attenzione anche alla fase dell'asciugatura: mai sfregare i capelli con forza con l'asciugamano ma tamponarli delicatamente, preferendo tessuti come il cotone (una maglietta che non si usa più va benissimo) o la microfibra. Consigliabile, inoltre, cercare di limitare il più possibile le fonti di calore e prima di phon e piastra usare sempre un termo protettore. Per pettinarli lo strumento ideale è un pettine a denti larghi, meglio ancora se in legno, perché districa delicatamente.

Come nutrire i capelli rovinati dalla decolorazione? Alimentazione sana;

Impacchi e prodotti naturali. Come abbiamo già accennato, per nutrire i capelli decolorati bisogna agire dall'interno e dall'esterno. Dall'interno si può procedere seguendo un'alimentazione sana, pensata ad hoc per una chioma forte e lucente, che preveda il consumo di potassio, ferro, fibre e vitamine B6 e C (presenti per esempio nella banana) o di vitamina E, che ha proprietà antiossidanti. È bene anche integrare alimenti ricchi di acido folico e magnesio, che agiscono direttamente sul cuoio capelluto e hanno proprietà ristrutturanti. In più, sarebbe bene applicare delle maschere naturali da realizzare a casa, come quella alla maionese, o ancor meglio acquistare prodotti a base di olio di cocco e avocado, che insieme possono rivelarsi salvifici anche per chiome bruciate.

Cosa fare se i capelli sono bruciati dalla decolorazione? Fortunatamente il più delle volte non succede ma può capitare che dopo una decolorazione i capelli risultino come bruciati. Per recuperare la situazione si deve ricorrere a trattamenti con maschere e sieri idratanti, esattamente come nel caso dei capelli sfibrati, ma usandoli con maggiore costanza.