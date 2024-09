Capelli rovinati dal mare: come curarli?

Come curare i capelli rovinati dal mare? Per curare i capelli rovinati dal mare punta sull'idratazione, scegliendo shampoo e maschera altamente idratanti. Prenditi cura della cute con una maschera specifica e applica prodotti a base di acido ialuronico e oli naturali per nutrire in profondità la chioma e renderla lucente.

Perché i capelli si rovinano al mare? I capelli si rovinano al mare per via delle aggressioni che vengono subite dalla chioma e indeboliscono lo scudo protettivo superficiale che funge da barriera. Se il film idrolipidico viene danneggiato, infatti, il capello sarà maggiormente esposto agli attacchi esterni. Fra le principali conseguenze troviamo la rottura delle squame. Queste strutture, proprio come le tegole di un tetto, hanno lo scopo di mantenere le lunghezze morbide e idratate, rendendo la chioma facile da pettinare e da mettere in piega. Se le squame vengono danneggiate finiranno per esporre la parte interna del capello, provocando un'evaporazione dell'acqua e rendendo la chioma secca e rovinata. Gli effetti peggiori però si verificano sulle catene di cheratina che formano le fibre del capello e che, se vengono danneggiate oppure rotte, possono rendere le lunghezze fragili e porose. Per approfondire: Capelli in estate: di cosa hanno realmente bisogno?

Come riparare capelli danneggiati dal mare? Usa shampoo e conditioner idratanti;

Evita acconciature strette;

Spazzola i capelli solamente da asciutti;

Abbandona lo styling ad alte temperature per qualche mese. Per riparare i capelli danneggiati usa shampoo, conditioner e maschere idratanti. Spazzola i capelli solamente quando sono asciutti, evitando le acconciature troppo strette e lo stilyng ad alte temperature.

Come riparare i capelli sfibrati dopo il mare? Risciacqua la chioma dopo il mare;

Usa un conditioner leave-in;

Scegli shampoo e balsamo idratanti;

Fai una maschera ristrutturante. Di ritorno dal mare segui una routine per rendere le lunghezze lucenti e nutrite. Prima di tutto risciacqua la chioma con l'acqua dolce, eliminando la salsedine. Ricordati di proteggere i capelli dai danni causati dai raggi UV. Usa un conditioner leave-in che ti aiuterà a nutrire e ammorbidire la chioma. A casa punta sull'idratazione, scegliendo uno shampoo efficace per detergere i capelli, eliminando qualsiasi residuo di sale e sabbia. Scegli un conditioner idratante e rinforzante per ridare forza alla chioma e riparare i danni provocati dal sole e dalla salsedine. Una volta a settimana fai una maschera ristrutturante: ti permetterà di contrastare l'inaridimento della chioma. Per approfondire: Come possiamo proteggere i capelli al sole?

Come eliminare l'effetto paglia dai capelli? Usa uno shampoo all'acido ialuronico;

Scegli un balsamo con oli naturali;

Applica una maschera a base di burri vegetali;

Fai un trattamento al pantenolo. Per eliminare l'effetto paglia dai capelli punta su idratazione, riparazione e nutrimento. Scegli uno shampoo a base di acido ialuronico, questa sostanza infatti è altamente idratante. In alternativa puoi usare altre sostanze come cheratina, proteine del grano e proteine della seta, essenziali per migliorare i danni della cuticola e per migliorare l'elasticità della chioma. Sotto la doccia utilizza sempre il balsamo, distribuendo al massimo un paio di noci su tutta la lunghezza. Scegli un prodotto con oli naturali come l'olio di argan, l'olio di cocco, l'olio di mandorle dolci o l'olio di jojoba ricchi di acidi grassi e nutrienti. Una volta a settimana applica una maschera con burri vegetali come il burro di cacao oppure il burro di karité. Queste sostanze contengono acidi grassi essenziali e vitamine che migliorano la lucentezza dei capelli e li proteggono. Infine opta per trattamenti senza risciacqua con oli emollienti, peptidi, pantenolo e antiossidanti.