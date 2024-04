Capelli: ogni quanto tagliarli dopo i 40?

Non possiamo non concludere questo viaggio su tagli e cura dei capelli dopo i 40 anni senza darvi ulteriori raccomandazioni, necessarie per avere una chioma sana una volta giunte a questa età. Non si tratta di magie, ma dell'adozione di buone abitudini che riguardano:

Alimentazione e idratazione;

Ricorso a integratori;

Haircare specifica;

Trattamenti anti-age.

Un'alimentazione equilibrata, ricca di proteine, vitamine e minerali, è il primo passo per mantenere in salute i capelli dopo gli anta. L'assunzione di fonti proteiche magre come carne, pesce, uova, latticini e legumi, per esempio, è fondamentale per stimolare la produzione di cheratina. Altrettanto importante è includere nella dieta cibi a base di acidi grassi omega-3 (salmone, sardine, semi di lino, noci), che aiutano a mantenere idratato il cuoio capelluto.

Importante anche il ricorso a integratori per capelli (anche se vi sconsigliamo il fai da te: meglio parlare con un esperto), come quelli che comprendono le vitamine del gruppo B, in particolare la biotina (vitamina B7) e l'acido folico (vitamina B9), essenziali per aumentare la resistenza dei capelli e renderli compatti e forti.

Come vi abbiamo già detto, inoltre, occorre anche non sottovalutare l'haircare: è importante scegliere e usare i prodotti più adatti alle proprie esigenze specifiche, optando per shampoo e balsami nutrienti e idratanti, arricchiti con ingredienti come l'olio di argan, il burro di karitè o l'estratto di camomilla e integrandoli con maschere nutrienti e oli per capelli. Infine, dopo i 40 è bene valutare anche l'uso di trattamenti anti-age, che rinforzano e fanno splendere la chioma.