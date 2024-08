Capelli in estate: di cosa hanno realmente bisogno?

Cosa serve ai capelli in estate? Ai capelli in estate servono idratazione e protezione, unite a una corretta haircare routine e all'adozione di alcune buone abitudini. Per mantenere la chioma sana e in salute occorre essere consapevoli dei danni che le alte temperature e i sole possono provocare e correre ai ripari usando prodotti con formulazioni ad hoc.

Cosa fa il caldo ai capelli? Fa perdere umidità;

Li rende più fragili;

Li opacizza;

Li rende più sottili;

Li rende più unti;

Irrita il cuoio capelluto. In base a qual è il nostro tipo di capello, le azioni del caldo possono essere differenti. Se abbiamo una chioma normale o che tende al secco ci accorgeremo che a causa delle alte temperature e dell'esposizione ai raggi UV i capelli perderanno umidità divenendo visibilmente fragili e opachi a causa della disidratazione. La disidratazione può anche portare a opacità e a uno spessore inferiore, assottigliando le ciocche. Se invece abbiamo una chioma che tende al grasso, noteremo che per via del sudore che si combina all'iperattività delle ghiandole sebacee i capelli diventeranno unti e oleosi e il cuoio capelluto potrebbe irritarsi.

Come idratare i capelli? Usa shampoo e balsamo idratanti;

Applica una maschera nutriente;

Usa spray con filtro solare;

Scegli prodotti a base di sericina;

Utilizza un pettine a denti larghi;

Applica trattamenti alla cheratina. Per idratare i capelli secchi scegli uno shampoo e un balsamo idratanti ed emollienti. Non dimenticare di applicare una maschera nutriente e ogni volta che ti esponi al sole spruzza sulla chioma uno spray con filtro solare. Scegli prodotti a base di sericina, questa proteina della seta infatti interagisce positivamente con la struttura del capello, creando un film protettivo intorno al fusto e aumentando lo spessore e l'idratazione della chioma. Usa un pettine a denti larghi per spazzolare i capelli, avendo cura di farlo con delicatezza e senza tirarli.

Come proteggere i capelli al sole? Usare un solare protettivo ad hoc per capelli con SPF per proteggere dagli UV;

Riapplicare il solare ogni due ore;

Fare delle pause tra un'esposizione solare e l'altra;

Non eccedere con l'uso degli strumenti di styling;

Non dimenticare di fare dei trattamenti ristrutturanti. Prima di esporti al sole usa un solare per capelli in grado di proteggere le punte e le lunghezze dai danni provocati dai raggi UV. Per rafforzare la chioma nei giorni precedenti applica maschere e trattamenti specifici con cheratina e oli protettivi. Per schermare la capigliatura dai raggi UV riapplica il solare ogni due ore, fai una pausa fra un'esposizione e l'altra, e ricordati di sciacquare i capelli con acqua dolce dopo il bagno in piscina o al mare. Usa un cappellino ed evita di realizzare acconciature particolarmente strette che potrebbero provocare delle rotture nelle lunghezze e portare ad una maggiore fragilità.

Quali vitamine servono ai capelli d'estate? Vitamina A

Acido Folico;

Coenzima Q10;

Biotina. La vitamina A è essenziale per proteggere i capelli d'estate. Questa vitamina infatti consente di prevenire l'invecchiamento della chioma e aiuta a regolare la produzione di sebo. Troviamo poi l'acido folico che contribuisce alla sintesi della cheratina, essenziale per il benessere della capigliatura. Fondamentali pure la biotina e il coenzima Q10. La biotina favorisce la crescita dei capelli, entrando in contatto con la cheratina e ricompattando la fibra capillare. Mentre il coenzima Q10 protegge dall'effetto dei radicali liberi la chioma, prevenendo la caduta dei capelli.

Come si fa l'haircare routine estiva? Spazzolare i capelli quotidianamente, senza causare stress meccanico;

Applicare al mattino e alla sera un olio protettivo leggero;

Massaggiare al mattino e alla sera il cuoio capelluto;

Utilizzare shampoo e balsamo delicati a base di acido ialuronico;

Sciacquare i capelli con acqua dolce dopo il bagno al mare o in piscina;

Esfoliare ogni 7-10 giorni il cuoio capelluto;

Applicare ogni settimana una maschera idratante. D'estate proteggi i capelli applicando mattina e sera un olio protettivo leggero per prevenire i danni dei raggi UV. Questi prodotti creano una barriera protettiva che consente di mantenere l'idratazione nella fibra capillare ed evitare la desquamazione dei fusti. Caldo e umidità tendono a disidratare la chioma, rendendola fragile e secca. Per questo è importantissimo usare maschere idratanti almeno una volta a settimana e scegliere uno shampoo rivitalizzante a base di acido ialuronico. Soprattutto se hai la cute con tendenza grassa usa uno scrub purificante oppure un olio pre-lavaggio almeno una volta a settimana. Infine ricordati di sciacquare sempre i capelli con l'acqua dolce per eliminare residui di cloro o sale.