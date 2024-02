Capelli e Gravidanza: come sono i capelli nelle donne incinte?

Nelle gestanti che al contrario lamentano l'effetto opposto (ossia una diradamento dei capelli), le cause del fenomeno possono ricercarsi in esigenze nutritive non soddisfatte o nella sospensione della pillola anticoncezionale in previsione di un concepimento .

In linea generale, tuttavia, durante la gravidanza, le donne sperimentano la crescita di una capigliatura splendida e folta, in virtù dell'aumento fisiologico dei livelli di estrogeni .

Il collegamento tra capelli e gravidanza può avere significati diversi da donna a donna. Infatti, mentre per alcune donne è sinonimo di maggior lucentezza della chioma , per altre costituisce una preoccupazione poiché può verificarsi un diradamento .

In genere, comunque, un temporaneo aumento della caduta dei capelli durante l' allattamento non dovrebbe preoccupare eccessivamente la nutrice , né tanto meno interferire con la "magia" che caratterizza questo periodo.

Come accennato, i diretti responsabili dell'aumentato splendore della chioma in gravidanza sono gli estrogeni , i cui livelli aumentano esponenzialmente durante la gestazione.

Come prendersi cura dei Capelli in Gravidanza

Nonostante gli effetti benefici degli estrogeni sulla salute dei capelli, alcune donne in gravidanza potrebbero comunque lamentare la presenza di una chioma secca, fragile e spenta. Per cercare - nei limiti del possibile - di arginare il problema, può essere utile seguire alcuni consigli:

Usare shampoo delicati e non aggressivi di buona qualità, appositamente formulati per capelli secchi, sfibrati e/o danneggiati.

Utilizzare il balsamo per capelli solo se realmente necessario.

Non asciugare i capelli ad elevate temperature e non tenere l'asciugacapelli troppo vicino al cuoio capelluto.

Non frizionare eccessivamente i capelli dopo averli lavati, in maniera tale da non favorirne la rottura.

Effettuare, se necessario, degli impacchi con olio extravergine di oliva, olio di ricino o olio di semi di lino. Questi prodotti del tutto naturali, infatti, quando applicati sui fusti dei capelli possono contribuire ad aumentarne la luminosità rendendoli allo stesso tempo più morbidi.

Adottare una dieta sana ed equilibrata, fondamentale non solo per il benessere dei capelli, ma anche per il benessere del nascituro. Infatti, durante la gravidanza, se l'alimentazione è adeguata, unghie e capelli non dovrebbero subire contraccolpi di sorta. L'eventuale ricorso ad integratori specifici potrà avvenire soltanto dietro suggerimento medico.

Infine, molto dibattuto è il ricorso a tinte per capelli durante la gravidanza. Da una parte, infatti, c'è chi sostiene che i prodotti attualmente disponibili siano sufficientemente sicuri da consentirne l'uso durante la gestazione; dall'altra, invece, c'è chi sostiene il contrario, sconsigliando vivamente la colorazione dei capelli in gravidanza.

A scanso di equivoci e, soprattutto, per garantire la salute del bambino, prima di ricorrere a questo tipo di trattamenti è fondamentale chiedere sempre il consiglio preventivo del proprio medico.

Per quanto riguarda l'uso di permanenti o trattamenti stiranti (contropermanente) in gravidanza, invece, la controindicazione è assoluta.