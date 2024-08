Capelli elettrizzati: cosa fare?

Cosa sono i capelli elettrizzati? I capelli elettrizzati non sono altro che capelli che mostrano in pieno l'effetto elettrostatico, ovvero un accumulo di carica elettrica sulla chioma. Le cause sono diverse: si va dalla scarsa idratazione all'uso sregolato di prodotti e strumenti di styling, che per altro possono anche rovinare in profondità la capigliatura.

Come si fa a togliere l'elettricità dai capelli? Usa shampoo e balsamo idratante;

Fai dei trattamenti idratanti e nutrienti;

Usa sieri per capelli all'acido ialuronico;

Applica delle maschere;

Applica degli oli per capelli;

Non cambiare tinta troppo spesso;

Non dimenticare di tagliare o spuntare. Per eliminare l'elettricità dai capelli utilizza prodotti altamente idratanti e formulati per i capelli secchi. Puntando su detergenti che contengano oli nutrienti come l'olio di cocco. Attiva il prodotto sulle mani, poi passalo su lunghezze e cuoio capelluto, risciacquando con acqua tiepida. Non dimenticare i trattamenti specifici: una volta a settimana fai una maschera a base di aminoacidi, ideali per riparare i fusti, e ceramidi, perfette per idratare in profondità. Ottimi pure i sieri per capelli con effetto anti-frizz in particolare quello all'acido ialuronico che consente di ricompattare le cuticole, mantenere la chioma lucida e proteggerla dalle aggressioni esterne.

Cosa significa quando hai i capelli elettrizzati? Hai i capelli secchi;

Hai i capelli deboli;

L'aria è troppo secca;

Non hai usato il termoprotettore. I capelli elettrizzati sono il risultato di un insieme di fattori. Si presentano nei capelli secchi e deboli dove è presente una scarsa coesione delle fibre di cheratina e il fusto è disidratato, perciò più sensibile alle aggressioni esterne. A questo si aggiungono un basso livello di umidità e un'aria particolarmente secca (soprattutto d'inverno). Elementi che provocano un aumento della carica elettrica sui capelli, rendendoli crespi ed elettrici.

Perché si elettrizzano i capelli dopo lo shampoo? Li asciughi in modo errato;

Non usi il protettore termico;

Scegli l'asciugamano sbagliato;

Spazzoli troppo i capelli. I capelli solitamente si elettrizzano dopo lo shampoo perché li asciughi nel modo sbagliato. Ad esempio dimentichi il protettore termico – che aiuta a prevenire la disidratazione – e non usi un asciugacapelli ionizzante che annulla la carica elettrica. Anche l'asciugamano fa la differenza. Quello in spugna infatti allunga i tempi dell'asciugatura, aumentando il pericolo di renderli secchi. L'ideale sarebbe optare per un asciugamano in microfibra, perfetto per assorbire più acqua e in modo più veloce. Spazzolare troppo i capelli inoltre contribuisce a renderli elettrizzati, soprattutto se scegli di farlo con un pettine in legno. Questo materiale infatti tende a scheggiarsi, intrappolando inevitabilmente i capelli e spezzandoli.

Cosa fare per non far elettrizzare i capelli? Scegli prodotti adatti ai capelli secchi;

Allontana il phon durante l'asciugatura;

Usa il pettine giusto;

Limita l'uso di prodotti di styling

Termina l'asciugatura con aria fredda;

Limita gli strumenti a caldo

Punta sull'acconciatura giusta. Per evitare di rendere i capelli elettrici scegli sempre prodotti adatti ai capelli secchi, in grado di fornire alla chioma la giusta idratazione. Durante l'asciugatura non tenere il phon troppo vicino alla chioma, ma usa una temperatura bassa, direzionando lo strumento esclusivamente nella direzione della crescita dei capelli. Termina sempre l'asciugatura con l'aria fredda: ti permetterà di sigillare le cuticole. Inoltre evita di usare gli strumenti a caldo per lo styling – ad esempio ferri o piastre – che tendono a disidratare i fusti. Ricorda inoltre di limitare l'uso dei prodotti di styling: lacche o gel possono inaridire la chioma e lasciare residui che sporcano la cute, interferendo con la salute dei capelli e rendendoli aridi. Scegli la spazzola giusta per terminare l'asciugatura. Punta su un modello con dentini fitti e punta arrotondata per rispettare il cuoio capelluto. Alterna questo modello con un pettine in nylon, l'ideale per evitate l'effetto elettrostatico. Anche l'acconciatura può fare la differenza per non fare elettrizzare i capelli. Evita gli styling troppo disciplinati o rigidi, optando invece per hairlook morbidi, lasciando ciuffi liberi e ribelli. Utilizza infine bandane e foulard.