Capelli decolorati: come nutrirli e idratarli?

Per nutrire e idratare i capelli decolorati punta su prodotti specifici. Scegli shampoo, balsamo e maschere in grado di rinforzare la chioma, evita temperature troppo calde durante l'asciugatura e sfrutta il potere degli oli nutrienti e di trattamenti ristrutturanti a base di cheratina e ceramidi .

Come nutrire i capelli secchi decolorati?

Per prenderti cura dei capelli secchi scegli la spazzola giusta. Quella migliore è piatta e larga, l'ideale per migliorare la circolazione e stimolare la crescita della chioma.

Le spazzole piatte e larghe inoltre sono più delicate rispetto ad altri modelli: le setole di plastica infatti non provocano tensioni e agiscono sulle radici con dolcezza.

Applica sulle punte un olio nutriente, realizzando un impacco durante la notte oppure prima dell'asciugatura.

Scegli con cura i prodotti per i tuoi capelli, puntando su shampoo e balsamo ristrutturanti, studiati in modo specifico per nutrire in profondità la struttura capillare sottile.

Applica sulle radici dei trattamenti in fiala, nutrendo i bulbi e stimolando la microcircolazione sanguigna. In questo modo otterrai una rigenerazione cellulare, rendendo la capigliatura più folta e voluminosa.

Infine impara ad asciugare nel modo giusto i capelli per non stressarli. Posizionati a testa in giù, asciugando la chioma con il phon ad una temperatura media, sempre partendo dalle radici. In questo modo non seccherai ulteriormente le punte.

