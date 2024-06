Capelli deboli: cosa fare?

Per rinforzare i capelli e tornare ad avere una chioma folta, lucente e sana si parte da un' alimentazione corretta e ricca di vitamine, ma è anche importante utilizzare prodotti beauty ad hoc con ingredienti attivi in grado di lavorare sulla struttura ed eventualmente assumere integratori appositi . In sostanza, i modi per infoltire e avere una capigliatura più robusta non mancano ed è possibile anche limitare la caduta e i capelli che si spezzano.

Anche una cattiva gestione della propria hair routine può impattare: l'utilizzo di prodotti non adatti, lavaggi eccessivamente frequenti o al contrario troppo dilatati nel tempo, l'esposizione a fattori ambientali come smog, raggi UV , cloro e sale possono indebolire.

Chiaramente non è poi da prendere sotto gamba la salute: patologie e cure mediche impattano notevolmente sul nostro aspetto, e i capelli sono proprio tra i primi a risentirne. Altrettanto rilevante l' alimentazione , che soprattutto in caso di carenza di proteine , zinco e ferro porta a un effettivo indebolimento e a una probabilità maggiore di vedere le lunghezze spezzarsi.

Non sono da sottovalutare neanche i fattori ambientali e lo stress. Il cambio di stagione o un periodo particolarmente stressante portano a un cambiamento immediato del nostro aspetto: a risentirne in prima battuta sono proprio i capelli (ma anche la pelle ), che possono diventare fragili, opachi e sottili.

Come mostra uno studio , è normale perdere ogni giorno circa 50-60 capelli . Una perdita che viene notata soprattutto al momento dello shampoo o quando si spazzolano e che è la conseguenza di un indebolimento generale della capigliatura. Le cause sono molteplici e si va parte dalla predisposizione genetica : l'ereditarietà non va sottovalutata, sia per quanto riguarda la perdita sia proprio per la struttura, il diradamento e persino l'indebolimento dei follicoli.

Come far tornare i capelli forti?

Per avere capelli sani e forti è fondamentale seguire una serie di passaggi curativi che comprendono la detersione adeguata, l'uso di oli, lo scrub, il massaggio del cuoio capelluto e trattamenti rinforzanti. È altrettanto essenziale curare la propria alimentazione, poiché questa influisce direttamente sulla salute dei capelli.

Avere una chioma folta, sana e luminosa non è un sogno impossibile da realizzare: è importante però iniziare a valutare una hair routine completa e perfetta per le proprie necessità. Proprio come scegliamo con cura la skincare routine, è importante acquistare prodotti idonei alle problematiche da trattare a partire dalla detersione: lo shampoo dovrà essere in linea con la tipologia del capello, non essere eccessivamente aggressivo e contenere ingredienti naturali pensati per rinforzare e migliorare la struttura. Una buona idea è sceglierli a base di cheratina, ma non sono l'unica possibilità.

Massaggiare il cuoio capelluto fa bene: aiuta la microcircolazione, favorisce la nascita di nuovi capelli e soprattutto aiuta a migliorare la distribuzione dei prodotti che si utilizzano. Un valido supporto è fare in modo che il cuoio capelluto sia pulito a fondo: per riuscirci è importante utilizzare uno scrub, almeno una volta ogni 10-15 giorni. L'idratazione non va sottovalutata: oli naturali come quello di cocco, di jojoba, di mandorle e di argan saranno preziosi alleati nel migliorare elasticità e lucentezza.

Chiaramente in aiuto arrivano poi alcuni trattamenti specifici: li eseguono gli hair stylist, gli esperti del settore ma alcuni sono persino disponibili in versione fai da te a casa, come ad esempio maschere con ingredienti specifici. Ricordiamo inoltre che una dieta per capelli sani è importantissima: bevendo almeno 2 litri d'acqua al giorno e garantendo un apporto di vitamine e proteine il nostro corpo avrà tutto ciò di cui ha bisogno per stare al meglio.

