Capelli: come valorizzare il proprio colore naturale?

Per valorizzare il colore naturale dei capelli prenditi cura della chioma con prodotti specifici, idratandola e nutrendola in profondità. Utilizza maschere a base di cheratina ed evita strumenti a caldo, eliminando gradualmente il colore grazie a trattamenti detox e hair remover.

Come prendersi cura del colore naturale dei capelli?

Scegli prodotti con PH basso o acido;

Usa una maschera alla cheratina;

Prova il risciacquo acido;

Evita la piastra;

Utilizza panni in microfibra.

Per valorizzare il colore naturale dei capelli metti da parte lo shampoo neutro, ma punta su prodotti con un PH basso oppure acido. In questo modo esalterai la colorazione della chioma e al tempo stesso la idraterai in profondità.

Applica dopo lo shampoo una maschera specifica a base di cheratina, lasciandola agire per almeno quindici minuti. Questo trattamento è l'ideale per donare lucentezza alla chioma e proteggere dai radicali liberi il colore.

Sotto la doccia evita getti d'acqua troppo calda, ma opta per il risciacquo acido, l'ideale per chiudere le squame del capello, rendendo la chioma morbida e lucente.

Anche l'asciugatura è un processo chiave per esaltare il colore naturale. Scegli asciugamani in microfibra: quelli in fibre naturali e cotone infatti tendono a stressare la chioma.

Tieni il phon lontano dalla cute ed evita l'uso della piastra che rende i capelli opachi.

