Se vuoi saperne di più sui cosiddetti " capelli antirughe" , continua a leggere e scoprirai qual è il colore più indicato per ridurre gli effetti visibili dell' invecchiamento . Prima, però, ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità su benessere, bellezza e salute.

Capelli: colori che ringiovaniscono

Se i primi capelli bianchi stanno facendo capolino o magari senti il bisogno di cambiare colore di capelli, tenendo sempre in considerazione un possibile effetto anti-age, devi seguire i consigli dei coloristi o di un visagista.

Gli esperti dei capelli, colori inclusi, concordano sul fatto che esistono alcune tonalità che ringiovaniscono e creano un autentico effetto antirughe, riducendo gli effetti visibili del tempo, dando luce all'incarnato e illuminando il viso. Non si tratterà mai di un vero effetto lifting, ma la verità è che i colori, anche dell'abbigliamento, giocano un ruolo importante nel modo in cui la nostra pelle può essere messa in risalto, nel bene e nel male.

Secondo gli esperti, i colori "antirughe" sono quelli chiari. Molte donne commettono l'errore di chiedere al parrucchiere, o acquistare tinte fai da te, pensate per ricalcare il colore originale del capello, andando così a coprire i capelli bianchi. Questa soluzione, molto pratica e "sicura", potrebbe non essere ideale per mascherare, in maniera efficace ed economica, i primi segni del tempo che passa.

Inoltre, attraverso la tinta si può andare a coprire i primi segni dell'invecchiamento del capello: col passare degli anni la chioma apparirà infatti più spenta e meno lucente. Oltre alla scelta di prodotti di alta qualità, possiamo rallentare il tempo che passa scegliendo tinte poco aggressive, che non desquamano il capello, e che cancellano l'effetto smoke, ovvero il "grigio giallo spento" che può verificarsi dopo una certa età.

Tra i colori chiari più gettonati, troviamo buona parte delle tonalità del biondo, da declinare sulla base del proprio incarnato con una scelta armocromatica opportuna.

Per approfondire: