Quando si parla di capelli bianchi si pensa subito all'avanzare dell'età e ai tipici tratti distintivi che si manifestano sul corpo a testimonianza che sì, si sta invecchiando. Segni come le rughe o l'ingrigirsi della chioma, quindi, sono visti come temuti nemici ma solo da una certa età in poi, dopo tutto finché si è giovani perché pensarci? Forse perché questo segni e il processo di ingrigimento dei capelli non ha sempre a che fare con l'età ma anche con lo stile di vita e con le emozioni che provano, proprio come accade quando si formano i capelli bianchi da stress .

La norepinefrina, infatti, attiva in modo eccessivo le cellule staminali del pelo, andando a forzare la naturale produzione di pigmento che si esaurisce in breve tempo, portando così alla ricrescita bianca , privata del suo innato colore.

Quando, per varie ragioni, si è sottoposti a uno stress eccessivo, i neuroni rilasciano un neurotrasmettitore noto come norepinefrina , che viene assorbito dalle cellule staminali site all'interno del follicolo stesso. Dal momento che la colorazione del pelo è data da una parte di queste cellule staminali che agiscono nel corso del processo di rigenerazione del pelo stesso, appare chiaro il motivo per cui, ad un certo punto, si può avviare la formazione dei capelli bianchi da stress.

Un processo di sbiancamento della chioma che, però, non deve essere visto come una condanna all'ingrigirsi precoce dei capelli. Da quanto studiato, infatti, sembrerebbe proprio che i capelli bianchi da stress siano reversibili . Un processo che si può rallentare, fermare e mitigare con l'interazione di almeno tre fattori diversi:

Ci sono tre modi per farlo: curando l'alimentazione , facendo sport e meditando. In questo modo, la formazione di capelli bianchi da stress può fermarsi e gli stessi scomparire. La mutazione d'altronde avviene solo a livello della radice , quindi non interessa tutta la lunghezza dei capelli.

Insomma, moltissimi ingredienti per il benessere della chioma e per combattere i capelli bianchi da stress.

Capelli bianchi da stress: i benefici dello sport

Come detto, poi, se i capelli bianchi da stress arrivano come conseguenza allo stile di vita che si conduce, dal come si reagisce alle situazioni di ansia, nervosismo, traumi, ecc., è piuttosto chiaro che, per evitarli e riportarli al loro naturale stato e colore, è necessario eliminare la fonte che li ha causati. O quanto meno agire sul nostro modo di gestire le emozioni che si provano.

Un alleato utilissimo per farlo e per alleviare l'impatto dello stress sul corpo, è lo sport. Praticare un'attività fisica come il nuoto, la corsa, la palestra ma anche discipline come lo yoga e fino alla meditazione, possono contribuire in modo determinante all'arresto del processo di ingrigimento della chioma dovuto allo stress. Agendo sul nostro umore grazie al rilascio dei cosiddetti ormoni della felicità, come la serotonina e le endorfine.

Un ottimo modo per concentrarsi su di sé, sulla respirazione e sul proprio benessere, scaricando le tensioni sia fisiche che mentali e aiutandosi a gestire al meglio eventuali situazioni di stress nella propria vita. E riportando l'organismo in uno stato di equilibrio e in una condizione che gli permetta di combattere la formazione dei capelli bianchi da stress.