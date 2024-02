Perché i capelli diventano bianchi precocemente?

Fattori ereditari e genetici

Routine quotidiane gravate da stress e ansia

Alcol e fumo

Squilibri ormonali

Patologie sottostanti

Naturalmente i capelli possono diventare bianchi in maniera del tutto naturale, con il passare del tempo, con i primi effetti visibili che compaiono intorno ai 35-40 anni per le donne e intorno ai 30-35 anni per gli uomini. Prendi queste fasce d'età con le pinze, e non preoccuparti se i tuoi primi capelli bianchi di manifestano un po' prima.

Alcune persone infatti cominciano a vedere i loro primi "sale e pepe" intorno ai 20 anni. Quando i capelli bianchi sono tanti e compaiono in giovane età, si parla di canizie precoce. Forse è proprio quando cominciano a comparire in modo abbondante e prima del previsto che cerchiamo di capire il perché dei capelli bianchi, che vitamina manca e se è tutto ok.

In questo articolo prendiamo in esame le carenze vitaminiche che possono stare alla base di una canizie precoce o comunque dell'insorgenza dei capelli bianchi.