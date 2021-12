Capelli e Allattamento

Estrogeni e Capelli

Come accennato, dopo il parto - durante la fase di allattamento - i capelli diventano deboli e fragili, con tendenza alla caduta e allo spezzarsi facilmente.

Responsabili di tale fenomeno sono gli estrogeni, ormoni particolarmente abbondanti durante la gravidanza e soggetti ad un rapido declino dopo il parto, con ritorno ai livelli pre-gravidici durante la fase di allattamento.

Gli estrogeni agiscono sul ciclo vitale del capello prolungando la fase di crescita, chiamata anagen. In condizioni normali, una percentuale di capelli normalmente variabile tra l'85 ed il 90% si trova in una fase di crescita, mentre la rimanente frazione riposa (fase telogen). Terminato il periodo di riposo il capello cade e viene subito rimpiazzato da uno nuovo. Mediamente, si considera normale una caduta di circa 100 capelli al giorno.

Per quanto detto, grazie agli estrogeni secreti dal corpo luteo e dalla placenta, durante la gravidanza aumenta la percentuale di capelli in fase di crescita, mentre diminuisce la caduta. Viceversa, nel periodo di allattamento il declino dei livelli estrogenici fa sì che una maggior percentuale di capelli entri nella fase telogen. Di conseguenza, la nutrice può lamentare un aumento della caduta, generalmente più vistosa in caso di capelli lunghi.

A onor del vero, in questi casi - più che di caduta dei capelli durante l'allattamento - è più corretto parlare di effluvio post-partum. Difatti, il calo di estrogeni che si verifica al termine della gravidanza non dipende dall'allattamento in sé, ma dal termine della gestazione stessa.

Ad ogni modo, si parla comunemente di caduta dei capelli durante l'allattamento perché tale fenomeno avviene proprio durante questo periodo.