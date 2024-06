Calli sotto le unghie: cosa sono? Cause, sintomi e rimedi

Cosa sono i calli sotto le unghie? I calli sotto le unghie (onicofosi, in gergo medico) sono ispessimenti che si sviluppano nella piega epidermica in cui si inserisce la radice dell'unghia. Si tratta, quindi, di ipercheratosi che si sviluppano lungo il solco dell'unghia o sotto il bordo distale della lamina ungueale a causa della pressione tra l'unghia e la pelle. Per via di questa sollecitazione, la pelle s'ispessisce per proteggersi, ma diventa così spessa da formare un callo.

Come si riconoscono I calli sotto le unghie possono variare da asintomatici a estremamente dolorosi. Le pieghe dell'unghia dell'alluce sono le più comunemente colpite. Quali sono i sintomi dei calli sotto le unghie? L'onicofosi non è sempre evidente e spesso non viene rilevata; in caso di intenso attrito, però, possono irritarsi, causando fastidio di tipo urente durante la camminata o quando si indossano le scarpe

scolorimento o ingiallimento dell'unghia sovrastante Generalmente, l'onicofosi ha un aspetto distinto di ipercheratosi: i calli sotto le unghie si manifestano come aree di pelle indurita e spessa, che presenta un aspetto ceroso-traslucido e, al tatto, appare secca, ruvida ed irregolare. Nei casi più gravi, i tessuti periungueali possono essere infiammati e può verificarsi il sollevamento o distacco dell'unghia dalla pelle sottostante (onicolisi). Calli sotto le unghie: diagnosi differenziale L'onicofosi viene spesso confusa con un'unghia incarnita (onicocriptosi), processo infiammatorio doloroso localizzato in regione periungueale, causato dall'incurvamento o dal contatto di un frammento o di porzione dentellata del margine laterale dell'unghia con la plica di cute adiacente, che spesso si infetta. Un'unghia incarnita provoca un dolore che insorge all'angolo della plica ungueale o, meno comunemente, lungo l'intero margine laterale. Inizialmente, può essere presente soltanto un lieve fastidio, soprattutto nell'indossare certe scarpe, ma con la crescita dell'unghia lungo il solco la cute si arrossa, diventa lucida e tesa. Chi presenta onicocriptosi avverte un'acuta dolenzia alla più lieve pressione, ma, se trascurata, l'unghia incarnita può arrivare a provocare dolori molto forti. Questa condizione può predisporre, inoltre, allo sviluppo di un'infezione lungo il margine ungueale (paronichia), evidente per un essudato purulento che ha origine dal solco ungueale della parte colpita. La diagnosi differenziale dell'onicofosi va posta anche rispetto a: Onicocriptosi

Lesioni melanocitiche

Cisti epidermoide

Corpo estraneo

Esostosi subungueale Calli sotto le unghie: quali sono le possibili complicanze? Normalmente, nelle persone che godono di una buona salute, i calli sotto le unghie non comportano complicanze, ma, in coloro che soffrono d'insufficienza vascolare periferica, in particolare se sono affetti da diabete, potrebbe dare origine a problematiche più significative. A tal proposito occorre ricordare che questi pazienti dovrebbero sottoporsi regolarmente alle cure intensive di un podologo. Nel diabetico, infatti, un callo può dar luogo a varie complicazioni, come ulcere profonde ed infezioni, con dolore acuto e produzione di pus.